Один из аналитиков утверждает, что сейчас россияне не способны проводить сложные операции в Украине.

Россия начала летнее наступление на востоке Украины и медленно продвигается вперед, используя свое преимущество в живой силе и оружии. Ближайшие месяцы должны стать решающими для российского диктатора Владимира Путина в его попытках заставить Украину капитулировать. Об этом пишет The Washington Post.

В то же время прогресс РФ за последние два года в войне против Украины был медленным. По мнению экспертов, причиной этого является состояние российской армии.

В частности российский военный аналитик Ян Матвеев спрогнозировал, что летнее наступление РФ не приведет к радикальному прорыву, однако во время него оккупанты могут захватить несколько тысяч квадратных километров территории. Он отметил, что россияне не способны проводить сложные операции в Украине из-за слабой разведки, коррупции, логистических сбоев и плохой подготовки.

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"Эта тактика [массового штурма] - это единственное, на что способны российские военные на данный момент. И это очень негуманно, потому что фактически мертвыми людьми торгуют за территорию. То, что мы сейчас имеем в российской армии, - это много солдат, но они не имеют никакой подготовки", - считает Матвеев.

По словам российских военных блогеров и независимых СМИ, последние месяцы показали "портрет" военной культуры РФ, среди которой генералы, которые делают ложные заявления о захвате сел, войска, которых посылают на "мясные штурмы".

"Командиров часто называют коррумпированными - они требуют взятки, чтобы спасти солдат от смертельных атак, и внедряют режимы наказания, в том числе сажают солдат в клетки или "обнуляют" их, то есть убивают или посылают на самоубийственные атаки. Результатом, по словам этих блогеров, является низкий моральный дух, дезертирство и широкое распространение пьянства и наркомании среди российских солдат", - говорится в WP.

В то же время другой военный блогер "Филолог в засаде" написал, что разговоры о силе армии и патриотизме не имеют смысла, поскольку войска каждый день сталкиваются с дефицитом бойцов.

"Пока солдат вынужден тратить половину своей зарплаты на картошку, лук и морковь, молоко и мясо, беспилотники и инкубаторы, бронежилеты и нормальную форму, оружие и патроны, генераторы и бензин для них, Starlinks и обычные радиостанции и ретрансляторы, он не воспримет "патриотизм", который ему агрессивно навязывают", - отметил он.

Также военные блогеры РФ жалуются, что ложные сообщения о захвате сел свидетельствуют о том, что подразделения врага не получают поддержки с воздуха или артиллерии.

В частности, в середине июня сообщалось, что военное командование ошибочно заявило о захвате села Комар, что в Донецкой области.

"Опять ложь, и снова из-за лжи будут гибнуть простые российские солдаты", - жаловался военный блогер Роман Алехин 14 июня.

Кроме того, в независимых Telegram-каналах появились десятки видео с жалобами российских солдат на то, что раненых отправляют обратно на войну непригодными к бою. В частности Сулейман Борщигов из 353-го мотострелкового полка РФ рассказал, что группа, в которую входили "даже однорукие, одноногие люди", была вынуждена воевать.

"Мы все были оформлены как полностью годные. Нас бросили в штурмовой отряд и теперь отправляют на убийство", - отметил он.

В то же время некоторые военные блогеры РФ говорят, что без новой мобилизации или дополнительных войск КНДР враг не может продвигаться вперед.

В Washington Post добавляют, что несмотря на ужасные условия для солдат, российский призыв до сих пор растет благодаря высокой заработной плате и с большими бонусами - более 3 млн рублей, что составляет более 38 тысяч долларов США.

"Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею. Пропаганда постоянно рассказывает им, что на фронте все хорошо, и, конечно, они думают: "У меня все будет хорошо"", - подытожил Матвеев.

Ситуация на фронте - последние новости

В то же время спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал так называемый провал летнего наступления России. По его словам, россияне "захлебнулись" на Сумщине, но в целом противник продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это значит, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", - предположил Трегубов.

В свою очередь Институт изучения войны писал, что ВСУ продвинулись на двух направлениях на фронте, а именно на севере Сумской области и в районе Часового Яра.

Также российские военкоры пишут, что ВСУ контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки. Однако, по словам аналитиков, оккупанты пытались продвигаться на нескольких направлениях, однако успехов не достигли.

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