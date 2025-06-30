Программа будет действовать до конца июля.

С 2023 года в Украине действует программа - Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и ООН создали проект, в рамках которого украинские пенсионеры могут получить выплаты ООН. Важно, что в августе такой возможности уже не будет - программа действует до конца июля. Как оформить денежную помощь - читайте в материале.

Ранее УНИАН рассказывал, кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги.

Кто имеет право на помощь пенсионерам от ООН

Выплаты от ООН доступны не для всех граждан Украины, вышедших на заслуженный отдых. Финансовую поддержку могут получить пенсионеры, которые:

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не получают пенсию или получают меньше 3 500 гривень;

не получают никаких других выплат от любых международных организаций;

не получают выплат ВПО;

постоянно проживают в регионах Украины, где боевые действия возможны или находятся в активной стадии;

получают социальную помощь от государства в размере менее 3 200 гривень.

Также выплаты от ООН украинцам на пенсии могут быть начислены, если человек имеет статус инвалидности, приобретенный во взрослом возрасте, в детстве, а также признан ребенком с инвалидностью. Критерии описаны на официальном сайте Минсоцполитики Украины.

Суть программы еще с 2023 года заключалась в одном - помочь пенсионерам, которые остались без финансовой помощи, но живут в зонах активных боевых действий. Важно понимать, что выплаты ООН пенсионерам - это не фиксированная сумма, но у нее есть максимальный "порог" - 3 250 гривень. Размер "поддержки" конкретного пенсионера зависит от того, какую пенсию или другую соцпомощь он уже получает. Например, если пенсионные или другие финансовые выплаты от государства составляют 2 500 гривень, то ООН "доплатит" ему разницу между этими двумя суммами - 750 гривень.

По словам Минсоцполитики, такие выплаты пенсионерам от ООН приходят автоматически - не нужно дополнительно собирать никаких документов или обращаться в какие-то организации. Денежная помощь придет таким же способом, как и пенсия - ее можно будет получить через Укрпочту или на карту.

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