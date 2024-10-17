По словам Зеленского, они обсудили то, что должно помочь ВСУ уже в эти недели.

Президент Владимир Зеленский вечером 17 октября провел разговор с американским коллегой Джо Байденом. Он отметил, что было очень много вопросов.

"Благодарен за новый пакет поддержки - 425 миллионов долларов. Это ПВО, приоритет особый. Оружие для наших воинов. Мы обсудили также следующие наши пакеты. Президент Байден дал мне слово, что в ближайшее время пакеты будут реализованы. Мы говорили о дальнобойном оружии, заседании "Рамштайн" через несколько недель, как наши команды будут работать по пунктам плана победы", - сказал президент.

По словам Зеленского, они обсудили то, что должно помочь ВСУ на фронте уже в эти недели. В частности, Киев ожидает поддержку восточных направлений. Кроме того, глава государства анонсировал активную работу с союзниками.

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"План победы это и о дипломатии, о мире благодаря силе, который должен привести нас к действительно результативному Саммиту мира. Сейчас будут очень активные недели в работе с нашими партнерами. У нас с ними есть сила для справедливого мира. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто с Украиной.

План мира Зеленского

Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский представил в парламенте План победы. Он состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения.

В Кремле резко отреагировали на представленный документ, заявив, что Киеву нужно "осознать" причины, по которым РФ начала полномасштабное вторжение.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер рассказал на брифинге, что Штаты и Украина активно обсуждают план победы.

Сегодня Зеленский на специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров представит План победы Украины.

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