Сообщается, что лидеры трех стран рассмотрят свою будущую поддержку Украины.

Планируется, что в конце текущей недели президент США Джо Байден встретится в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три компетентных источника.

Отмечается, что лидеры трех стран, которые являются основными поставщиками вооружения в Украину, вероятно, рассмотрят свою будущую поддержку страны в войне, развязанной РФ в 2022 году.

Изначально встреча была запланирована в Германии на прошлой неделе, она должна была пройти в формате "Рамштайн". Однако Байден отменил зарубежный визит из-за урагана "Милтон", который приближался к юго-востоку США.

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Американский президент пообещал перенести визит, но перспективы новой встречи оставались неопределенными.

Напомним, правительство Германии официально подтвердило, что визит американского президента Джо Байдена в страну ожидается на этой неделе.

Запланированный визит подтвердил представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер. Отмечалось, что детали визита прорабатываются совместно правительствами двух стран - Германии и США.

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