Он предположил, что по областному центру враг может применить КАБы или ракеты комплекса С-300, но это будут единичные удары.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман исключил массированные обстрелы Сум из ствольной артиллерии, поскольку оккупанты не могут подтянуть ее на нужное расстояние.

Об этом Гетьман сказал в эфире Киев24, комментируя информацию, которую распространили некоторые СМИ, якобы 22-23 июня был осуществлен обстрел района села Песчаное, находящегося менее чем в километре от Сум, ствольной артиллерией россиян.

"Что там прилетело в Песчаное непонятно. Странно, один выстрел, который не долетел до города Сумы... Центр противодействия дезинформации отрицает, что это был обстрел из ствольной артиллерии", - отметил Гетьман.

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По его словам, россияне могут пытаться перебросить поближе к Сумам свою артиллерию, но вряд ли могут это сделать.

"Например, "Гиацинт" - это очень большая пушка и перемещение ее было бы заметно. Наши дроны ее бы увидели. Тем более, если бы она находилась где-то у линии фронта. Там же работает наша аэроразведка. По меньшей мере 10-15 кв от линии фронта вглубь той территории, где находятся российские военные, это территория, которая контролируется нашими дронами. И подтягивать туда что-то такое большое по размеру, те же РСЗО - мы будем атаковать сразу. Поэтому обстрел Сум из артиллерии - это преувеличение", - обосновал Гетьман.

В то же время, по его словам, другим способом оккупанты могут терроризировать Сумы:

Бросить КАБАМы могут или ракетами из комплекса С-300. Даже Точку-У могут попробовать, если у них еще остались. Это возможно".

При этом он подчеркнул, что это не будут массированные обстрелы.

"Это будут единичные, как и в любом городе, расположенном близко к российской границе, или к линии фронта", - сказал военный аналитик.

Он подчеркнул, что информационная война растет, когда нет реальных успехов на поле боя, а на Сумщине ситуацию ВСУ стабилизировали как раз недавно.

"Наступление россиян, которое очень активно анонсировалось, провальное. Оно происходит хуже и с большими потерями, чем наступление в 2024 году. На 2026 год у них нет уже ресурса, чтобы сделать еще одну такую мощную кампанию", - рассказал аналитик и предположил, что враг сейчас будет ставить на карту все, чтобы достичь хоть каких-то успехов.

Гетьман также предположил, что вместе с этим РФ увеличит атаки на гражданское население, чтобы посеять панику внутри страны, в тылу.

Также он предупредил, что будет много информационных вбросов, которые будут очень странно выглядеть по сравнению с тем, чтобы происходит на самом деле.

Ситуация вокруг Сум

Россияне уже длительное время наносят удары по Сумской области. В последнее время на это направление было переброшено войско РФ численностью более 50 тыс.

На днях российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия не имеет целью оккупировать город Сумы, однако он такой вероятности не исключает.

Вчера в сети появилась информация об обстреле россиянами села Песчаное, что под Сумами, из ствольной артиллерии. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сразу заявил, что сейчас российские военные не обстреливают Сумы из ствольной артиллерии.

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