С начала Курской операции потери противника составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных.

На Сумщине ситуация стабилизирована, продвижение российских оккупантов остановлено, здесь скована 50 тысячная группировка российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продвижение врага остановлено по линии Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - граница РФ - плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северослобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области.

Видео дня

"Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что наши войска держат оборону и проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника.

"Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум", - отмечают в Генштабе.

Отмечается, что российский агрессор задействует на этом направлении свои лучшие бригады - морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использует дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Также противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ.

По данным Генштаба в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные - более 4470, санитарные - около 4800, пленные - 42 человека.

"Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО", - сказано в сообщении.

В Генштабе сообщают, что огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в частности на территории РФ). В сообщении говорится:

"Таким образом, в течение июня поражено: командных пунктов врага - 16, КСП - 8, районов сосредоточения живой силы - 6, районов сосредоточения вооружений и военной техники - 1, складов боеприпасов - 3, складов материально-технических средств - 3, складов хранения БПлА - 3, пунктов управления БПлА - 2, рембазы - 2, логистическая база и нефтебаза".

По данным Генштаба, с августа 2024 года, то есть с начала Курской операции потери противника на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных. Также уничтожено 2 848 единиц военной техники.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

По его словам, в частности, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, враг не потерял способности для их продолжения и ежедневно происходит 50 и более боевых действий.

Вас также могут заинтересовать новости: