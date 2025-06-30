На Сумщине ситуация стабилизирована, продвижение российских оккупантов остановлено, здесь скована 50 тысячная группировка российских войск. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Продвижение врага остановлено по линии Юнаковка - Яблоновка - Новониколаевка - Алексеевка - Кондратовка - граница РФ - плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северослобожанском направлении и эффективно уничтожают противника, который не оставляет попыток штурмовых действий в приграничье Сумской области.
"Активные действия украинских защитников на этом, а также на Курском направлении, сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское", - сообщает Генштаб.
Отмечается, что наши войска держат оборону и проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника.
"Так, в результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше от Сум", - отмечают в Генштабе.
Отмечается, что российский агрессор задействует на этом направлении свои лучшие бригады - морскую пехоту, десантно-штурмовые части, наиболее боеспособные части мотострелковых войск, активно использует дальнобойную артиллерию, авиацию, ударные дроны. Также противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской и Белгородской областей РФ.
По данным Генштаба в июне 2025 года общие потери противника на Северослобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих, из которых безвозвратные - более 4470, санитарные - около 4800, пленные - 42 человека.
"Также за месяц уничтожено 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО", - сказано в сообщении.
В Генштабе сообщают, что огневое поражение по противнику наносится на глубину до 100 км (в частности на территории РФ). В сообщении говорится:
"Таким образом, в течение июня поражено: командных пунктов врага - 16, КСП - 8, районов сосредоточения живой силы - 6, районов сосредоточения вооружений и военной техники - 1, складов боеприпасов - 3, складов материально-технических средств - 3, складов хранения БПлА - 3, пунктов управления БПлА - 2, рембазы - 2, логистическая база и нефтебаза".
По данным Генштаба, с августа 2024 года, то есть с начала Курской операции потери противника на Курском и Северослобожанском направлениях составляют более 75 860 человек, в том числе 1037 пленных. Также уничтожено 2 848 единиц военной техники.
Война в Украине - ситуация на Сумщине
Как сообщал УНИАН, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.
По его словам, в частности, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, враг не потерял способности для их продолжения и ежедневно происходит 50 и более боевых действий.