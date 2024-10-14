Байден: США готовы к 'ядерным' переговорам с РФ, Китаем и КНДР

Страна готова обсудить уменьшение ядерной угрозы.

Президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей с целью уменьшения ядерной угрозы.

Соответствующее заявление американский президент сделал во время поздравления лауреатов Нобелевской премии мира. Байден подчеркнул, что США готовы к таким переговорам "без предварительных условий".

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы", - заявил Байден.

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Он также отметил, что не будет пользы ни для их стран, ни для мира от блокирования "прогресса в сокращении ядерных арсеналов".

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них". Как сказал Байден, эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над внедрением которых страны совместно работали. Кроме того, эти риски противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов.

Байден рассказал, что в прошлом году в Японии разговаривал с человеком, который пережил ядерную бомбардировку Хиросимы в августе 1945 года. Этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

Ядерное разоружение: последние новости

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время своего предыдущего срока на этом посту якобы почти достиг соглашения с Китаем и Россией о совместной ликвидации ядерного оружия.

"Мы были близки к соглашению об избавлении от ядерного оружия. Это было бы так хорошо. Я говорю о России, нас самих и Китае. Тогда мы бы привлекли к этому и всех остальных, чтобы решительно избавиться от ядерного потенциала", - заявил Трамп.

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