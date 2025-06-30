По словам Федорова, в некоторых областях дронных технологий Украина имеет преимущество над РФ.

Украина может добиться прорыва в противодействии "Шахедам". В случае успеха масштаб террора гражданского населения может заметно снизиться. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV.

У него спросили, есть ли у Украины какое-то технологическое решение, которое можно было бы запустить в серийное производство, чтобы нейтрализовать проблему "Шахедов".

"Попробую сбалансировать открытость коммуникации, сенситивность темы, отсутствие спойлеров и дать понять, что надежда есть. Скажу так: проблема понятна, "Шахеды" начали больше долетать. Это проблема и высоты, на которой они летят, и есть вопросы с ракетами для ПВО. Есть большое количество вызовов, которые все понимают. Сейчас идет активная работа по перехватчикам, и некоторые из них сделали невероятный прорыв. Я не хочу вдаваться в детали, но скажу так, что в случае масштабирования этих продуктов ситуация может измениться коренным образом", - ответил Федоров.

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Министр цифровой трансформации отметил, что некоторые вещи нельзя озвучивать, чтобы не оставлять подсказки врагу. Тем не менее он заверил, что произошли определенные технологические сдвиги, которые Украина несколько лет не могла решить.

"Поэтому произошла такая синергия западной научной среды с нашей, украинской. И эта синергия дала определенный результат. Но будем оценивать по тому, какова будет конверсия сбивания "Шахедов". И мы все должны это почувствовать. И вот тогда сможем точно оценить эту технологию. Но есть невероятно большая надежда, что решение на столе", - подчеркнул Федоров.

Министр цифровой трансформации добавил, что о том, когда это будет воплощаться на практике, станет известно в течение следующих трех месяцев. По его словам, уже летом украинцы почувствуют, сработало это или не сработало.

Также Федоров оценил развитие украинских дронных технологий по сравнению с российскими. Он заверил, что в некоторых областях Украина имеет преимущество.

"Мы продолжаем иметь преимущество в коптерах, многоразовых мультикоптерах. Россия так и пытается взломать эту историю. Они анонсируют различные продукты. Но пока что здесь явное преимущество сохраняется на нашей стороне. На тактическом уровне с FPV на многих участках фронта выглядит так, что мы сохраняем преимущество. Но дроны на оптоволокне изменили ситуацию. Россия первая, нужно говорить об этом откровенно, запустила их в таком объеме. Но сейчас большое количество компаний в Украине производит и закупает дроны на оптоволокне", - сказал Федоров.

"Шахеды" стали значительно точнее - что известно

Ранее в Forbes рассказали, что Россия продолжает модернизировать "Шахеды", делая дроны более точными. Более того, враг совершенствует и тактику ударов ими.

В издании поделились, что "Шахеды" получили усиленное бронирование моторного отсека, чтобы выдерживать обстрелы. Также топливные баки, которые ранее размещались в крыльях, теперь перенесены в фюзеляж.

К счастью, Украина разрабатывает новые тактики противодействия "Шахедам", отметили в издании. Вероятно, уже адаптируются системы обнаружения беспилотников, чтобы уменьшить эффект экранирования.

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