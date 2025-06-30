Предположительно, такой MacBook получит процессор от iPhone 16 Pro, экран на 13" и ценник ниже 1000 долларов.

Apple работает над новым, более доступным, MacBook на базе процессора от iPhone 16 Pro/Pro Max – он будет стоить меньше $1000 и работать на A18 Pro. Об этом рассказал отраслевой аналитик Минг Чи-Куо.

Массовое производство начнется в конце 2025 года или в первые месяцы 2026 года. С помощью бюджетного MacBook Купертино хочет вернуться на уровень продаж, который был в разгар COVID-19, пишет Куо.

По прогнозам, MacBook на процессоре от iPhone может разойтись тиражом в 5-7 млн устройств за 2026 год.

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Предполагаемая диагональ экрана такого ноутбука – 13". По дизайну новинка, скорее всего, будет похожа на MacBook Air. Возможными цветами корпуса Куо называет серебристый, синий, розовый и желтый. Сейчас самый доступный ноутбук в ассортименте Apple стоит 999 долларов в базовой версии.

Согласно рейтингу AnTuTu, iPhone 16 Pro сопоставим по производительности с М1 и лишь немного отстает от iPad Air на M2.

А тем временем компания готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Напомним, на WWDC 2025 компания Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

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