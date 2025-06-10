По словам главы государства, Путин получает выгоду от того, что Орбан не помогает Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует войну РФ против Украины как инструмент во время собственных выборов, однако он не понимает, к чему это может привести. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Válasz Online.

"Он использует Украину для собственных целей. Он не понимает, что это будет иметь гораздо более серьезные и опасные последствия: радикализацию венгерского общества и его антиукраинские настроения. Не помогая нам, он делает услугу Путину. Поэтому я и сказал, что Виктор делает серьезную историческую ошибку. Это мое личное мнение. Я не могу улыбаться и обниматься, когда вижу, что происходит на самом деле", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, реальность не должна отличаться от политики, поэтому если Орбан готов к корректным отношениям, то Украина найдет для этого границы.

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"Но как он может использовать мое лицо для своих выборов? Я не давал на это согласия! Я являюсь президентом другой страны. Неправильно использовать меня для внутренней политики! Плакатов Орбана нет в других странах. Потому что это неэтично", - отметил президент.

Известно, что в Венгрии размещены плакаты, на которых изображены президент Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейской народной партии Манфред Вебер. На этом плакате написано: "Голосуйте в 2025 году относительно членства Украины в ЕС. Не позвольте им решать за нас!".

Политика Орбана в отношении Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проигрывает войну против России. По его мнению, Москва не смогла достичь желаемого в Украине, но Киев проигрывает войну.

Также политик подчеркнул, что не боится того, что российско-украинская война перерастет в глобальный военный конфликт, ведь, по его словам, россияне слишком слабы для этого.

"Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", - считает Орбан.

Также премьер-министр Венгрии набросился на Зеленского из-за фейкового референдума. Так он отреагировал на призывы украинского лидера не использовать тему Украины во внутриполитической борьбе в Венгрии.

"Господин Президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и работаем", - сказал политик.

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