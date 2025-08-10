Любые вопросы с участием Зеленского пройдут после встречи Трампа и Путина, отмечают источники издания.

В Белом доме допустили, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет CNN. Однако есть важный момент касательно участия украинского президента в каких-либо встречах.

Как отмечает издание, Зеленский не был назван в качестве участника встречи Трампа и Путина на Аляске, которая состоится в пятницу. Тем не менее, по данным источников CNN, Белый дом не полностью исключает участие Зеленского в некоторых встречах.

"Один из представителей Белого дома подчеркнул, что любые вопросы с участием Зеленского, вероятно, произойдут после встречи Трампа и Путина", - говорится в статье.

Видео дня

Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп остается "открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами", но что "Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой попросил президент Путин".

При этом CNN подчеркивает, что сама встреча была подготовлена очень быстро, и ее детали пока неясны, точное место проведения также пока не объявлено.

"Примечательно, что в заявлении Трампа не было указано, будет ли Зеленский участвовать в этом процессе и когда. Зеленский и европейские лидеры, тем временем, подчеркивали необходимость участия Украины в любых обсуждениях о прекращении войны", - отмечает издание.

Встреча Трампа и Путина

Ранее УНИАН писал, что Украина вместе с Европой выдвинули свой мирный план с "красными линиями". Лидеры европейских стран, в частности, отклонили предложение об обмене подконтрольных Украине частей Донецкой области на прекращение огня.

В то же время издание WP пишет, что Кремль, хоть и радуется встрече с Трампом, однако не продемонстрировал готовности к уступкам в войне против Украины. Аналитики считают, что несмотря на переговоры, российские цели - в частности демилитаризация Украины и ее выход из орбиты НАТО - остаются неизменными.

Вас также могут заинтересовать новости: