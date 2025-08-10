В списке есть Рыбы и Скорпион.

В период с 11 по 17 августа 2025 года пятерка знаков Зодиака особенно ощутит мощное влияние планет. С началом активности в знаке Рыб нас ожидает неделя, наполненная юпитерианским воздействием. 12 августа Луна в Овне столкнётся с Марсом в Весах, возвращая внимание к важным темам Марса и Сатурна. Ситуация улучшится после 14 августа, когда Луна перейдёт в знак Тельца, привнеся в атмосферу игривость и романтику. 16 августа Луна в Близнецах встретится с Марсом в Весах и Плутоном в Водолее, открывая возможности для коллективных идей и продуктивного сотрудничества.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Особенно эти транзиты почувствуют пять знаков, которые смогут взять инициативу в свои руки и посеять семена своих целей. Они обретут уверенность и смогут воспринять новые идеи, что принесет им успех в ближайшем будущем, пишет YourTango.

Рыбы

Неделя стартует с Луны в вашем знаке, наполняя вас чувством выполненного долга и осознанием, что возможно всё. Не уходите в мир мечтаний - берите ситуацию под контроль и планируйте конкретные шаги к реализации своих целей. 12 августа соединение Венеры и Юпитера принесёт вдохновение и сбалансирует недавнее напряжение Марса и Сатурна. Ваш круг общения расширится, а романтические отношения могут перейти на новый уровень - как с уже знакомыми партнёрами, так и с новыми людьми. Эта неделя способствует укреплению основ ваших жизненных ценностей, что станет важным перед началом движения Сатурна в ваш знак в следующем месяце.

Скорпион

Вас ожидают интересные встречи и новые знакомства — соединение Юпитера и Венеры расширит горизонты. В начале недели Луна в Рыбах усилит связь с интуицией и воображением. 11 августа, с прямым Меркурием, появится возможность извлечь уроки из ошибок и разработать новые планы для достижения целей. Вы готовы работать с новым пониманием процессов, касающихся карьеры или учёбы. Станете более гибкими и открытыми для диалога, проявляя сострадание к точкам зрения других. Эта неделя откроет ваши таланты и способности, которые окружающие обязательно заметят и оценят.

Телец

Ваша управляющая планета Венера образует союз с Юпитером, что придаст уверенность и решительность. Прямое движение Меркурия поможет получить мудрые советы и уверенно управлять проектами, а Луна в Овне придаст энергии. Конфликты, возникшие ранее, найдут разрешение благодаря гармонии Венеры и Юпитера 12 августа. Отпустите прошлое и двигайтесь вперёд, открываясь новым возможностям. Эта благоприятная энергия поможет изменить мышление, вдохновит вас на развитие и расширит круг доступных вариантов. Луна в вашем знаке пробудит амбиции, а ближе к концу недели Луна в Близнецах поможет связать разрозненные идеи в единое целое.

Стрелец

Соединение Юпитера и Венеры откроет двери для исполнения заветных желаний. Это время преодолеть внутренние барьеры и начать принимать то, что ранее удерживалось в сердце. Луна в Овне добавит игривости и желание общаться. Доверяйте своему пути во время Луны в Тельце, отпуская сомнения. В период Луны в Близнецах возможно появление новых друзей и полезных контактов. Не бойтесь просить о помощи и выражать свои чувства - ведите дневник или обращайтесь к наставникам. Это также подходящее время для обучения и саморазвития. Финансовая поддержка может прийти благодаря влиянию Юпитера и Венеры.

Рак

Луна в Рыбах в начале недели направит вас к переосмыслению философии и жизненных целей. Старайтесь слушать окружающих и проявлять дипломатичность. Луна в Овне подстегнёт трудолюбие и стремление достигать целей. С прямым Меркурием и поддержкой Юпитера с Венерой в вашем знаке вы ощутите мощное вдохновение и новые возможности в любви и личном развитии. Этот период поможет укрепить отношения и научит быть мудрым, терпеливым другом и лидером. Несмотря на сложности, связанные с Марсом и Сатурном, сейчас вы готовы вернуться к великим мечтам и воплощать их в жизнь.

