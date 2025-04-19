Очередная "народная консультация" пройдет в Венгрии в начале лета.

Правительство Венгрии начало рассылку бюллетеней для "национальной консультации" по вопросу будущего членства Украины в ЕС. При этом власти уговаривают население высказаться против вступления Киева в союз. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на письмо информационного центра правительства Венгрии, которое попало в руки журналистов.

Так, в письме правительство Виктора Орбана пытается запугивать население тем, что членство Украины в ЕС якобы нанесет огромный вред самой Венгрии.

"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов (сотни долларов – УНИАН) в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в документе.

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Официальный Будапешт уверяет своих граждан в том, что присоединение Украины к ЕС якобы "разрушит венгерскую экономику".

"Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах", – говорится в письме.

Венгров призывают принять участие в голосовании, которое пройдет в почтовом формате, и принять "ответственное решение". Бюллетени для опроса будут разосланы избирателям по почте до конца мая. Ответив на вопросы в бюллетенях, избиратели должны будут отправить их обратно по почте.

В правительстве Орбана уверяют, что любой результат такого голосования посчитают обязательными для себя.

Следует отметить, что результаты такого псевдореферендума могут стать формыльным основанием для Орбана наложить вето на членство Украины в ЕС, когда Киев уже формально начнет процесс вступления.

Технология "консультаций" с народом в Венгрии

Как писал УНИАН, Виктор Орбан, который уже 15 лет непрерывно руководит Венгрией, часто использует технологию "консультаций" с народом, чтобы пропагандировать и одновременно оправдывать свою политику. Такие псевдореферендумы, проходящие ежегодно, не имеют никакой юридической силы и не отвечают даже стандартам социологического опроса, по своей сути являясь инструментом внутренней пропаганды.

Год назад Венгрия уже проводила "народную консультацию" по теме взаимоотношений с Украиной. Вопросы в бюллетене были составлены в очень манипулятивных и некорректных формулировках, которые сами собой подталкивали к "правильному" ответу. В итоге по всем пунктам опроса 99% участников "консультации" поддержали позицию Орбана.

Это объясняется отчасти тем, что никакого реального контроля за честностью голосования, как на выборах или при настоящем референдуме, не было. Также сложилась практика, что в таких "консультациях" принимают участие почти исключительно те граждане, которые поддерживают Виктора Орбана, тогда как оппозиционно настроенные венгры в большинстве своем эти мероприятия просто игнорируют.

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