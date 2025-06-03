Венгерский премьер умоляет свой народ спасти его от нечистой совести.

В Венгрии продолжается "национальная консультация" по вступлению Украины в ЕС. Премьер-министр страны Виктор Орбана в Фейсбук призвал граждан голосовать против, потому что это вопрос "совести".

По его словам, "брюссельские бюрократы" пытаются "втиснуть" Украину в Европейский союз, "используя доверчивость европейских граждан".

"Для брюссельцев вступление Украины - вопрос жизненно важный: политическая репутационная операция и выгодная сделка посреди проигранной войны. Но сделка осуществляется за счет европейских семей. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, фермеров и промышленности", - заявил Орбан.

Видео дня

Венгерский премьер убежден, что "европейским бюрократам" безразлично, куда идут деньги из общего бюджета - на Дебрецен или Харьков, Варшаву или Киев, Братиславу или Львов.

"Но нам - не все равно! Через десять лет я не смог бы справиться с собственной совестью - ни перед собой, ни перед своими внуками, ни перед страной - если бы уже сейчас не сделал все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской лихорадочной мечты о вступлении Украины", - написал Орбан и призвал венгров высказаться против расширения ЕС.

Венгерская "национальная консультация"

Правительство Виктора Орбана периодически использует так называемые национальные консультации для публичного обсуждения актуальных социально-политических вопросов. По форме такая консультация является почтовым опросом, но с правовой точки зрения это не является референдумом и поэтому не имеет никакой юридической силы.

В целом такие "консультации" Орбан использует как инструмент политической пропаганды и одновременно как способ продемонстрировать народную поддержку его позиций. Из-за умышленно манипулятивных формулировок вопросов, а также из-за того, что в таких опросах участвуют почти исключительно сторонники Орбана, тогда как оппозиционно настроенные граждане просто игнорируют их, почти всегда результаты консультаций дают абсурдные 99% ответов "да" на все, о чем спрашивает правительство в таких псевдо-референдумах.

Вас также могут заинтересовать новости: