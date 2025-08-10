Такие перекусыпомогут обуздать голод\ Коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно более разумно выбирать продукты, особенно перекусы. Как рассказала порталу EatThis персональный тренер Эмма Грейвс, важно выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, но при этом с относительно низкой калорийностью. Она назвала 7 перекусов, которые дают максимальное удовлетворение и регулируют аппетит, и в результате помогут сбросить жир в области живота за 4 недели.

Протеиновый смузи

"Белок — самый насыщающий макронутриент, а значит, он помогает контролировать аппетит. Протеиновый смузи может быть таким же простым, как протеиновый порошок, смешанный с молоком и замороженными ягодами", — говорит Грейвс.

Протеиновые энергетические шарики

"Протеиновые шарики — ещё один отличный вариант, если вы живёте в движении и постоянно в движении. Их можно приготовить в больших количествах, и они хранятся в холодильнике больше недели", - говорит Грейвс.

Греческий йогурт

"Помимо высокого содержания белка, греческий йогурт относительно низкокалорийный, содержит мало углеводов и сахара, а также способствует здоровью кишечника благодаря пробиотикам. Вы можете попробовать его в чистом виде, добавив ягоды, или выбрать вариант с добавлением ароматизаторов без добавления сахара", — говорит Грейвс.

Эдамаме

 "Эдамаме — отличный источник клетчатки, которая способствует здоровью кишечника", — объясняет Грейвс.

Хумус и овощи

"Овощи богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, а хумус — белком и полезными жирами. Используйте морковь, сельдерей, болгарский перец, огурцы и тому подобное", — говорит Грейвс.

Яйца вкрутую

"В каждом яйце всего 70–80 калорий, но при этом в нём содержится около 6 граммов белка", — говорит она.

Чиа-пудинг

 "Он богат такими питательными веществами, как кальций, магний и омега-3 жирные кислоты, которые помогут вам поддерживать здоровье во время похудения", — говорит тренер.

