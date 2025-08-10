Важно выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, но при этом с относительно низкой калорийностью.

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно более разумно выбирать продукты, особенно перекусы. Как рассказала порталу EatThis персональный тренер Эмма Грейвс, важно выбирать продукты с высоким содержанием белка и клетчатки, но при этом с относительно низкой калорийностью. Она назвала 7 перекусов, которые дают максимальное удовлетворение и регулируют аппетит, и в результате помогут сбросить жир в области живота за 4 недели.

Протеиновый смузи

"Белок — самый насыщающий макронутриент, а значит, он помогает контролировать аппетит. Протеиновый смузи может быть таким же простым, как протеиновый порошок, смешанный с молоком и замороженными ягодами", — говорит Грейвс.

Протеиновые энергетические шарики

"Протеиновые шарики — ещё один отличный вариант, если вы живёте в движении и постоянно в движении. Их можно приготовить в больших количествах, и они хранятся в холодильнике больше недели", - говорит Грейвс.

Греческий йогурт

"Помимо высокого содержания белка, греческий йогурт относительно низкокалорийный, содержит мало углеводов и сахара, а также способствует здоровью кишечника благодаря пробиотикам. Вы можете попробовать его в чистом виде, добавив ягоды, или выбрать вариант с добавлением ароматизаторов без добавления сахара", — говорит Грейвс.

Эдамаме

"Эдамаме — отличный источник клетчатки, которая способствует здоровью кишечника", — объясняет Грейвс.

Хумус и овощи

"Овощи богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, а хумус — белком и полезными жирами. Используйте морковь, сельдерей, болгарский перец, огурцы и тому подобное", — говорит Грейвс.

Яйца вкрутую

"В каждом яйце всего 70–80 калорий, но при этом в нём содержится около 6 граммов белка", — говорит она.

Чиа-пудинг

"Он богат такими питательными веществами, как кальций, магний и омега-3 жирные кислоты, которые помогут вам поддерживать здоровье во время похудения", — говорит тренер.

