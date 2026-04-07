Орбан помог США понять, что нужно Украине и России для достижения мира, - Вэнс

Вице-президент США поддерживает идею проведения в Будапеште саммита между президентами Украины и России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан помог Америке понять, что нужно Украине и России для достижения мира. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Венс сказал во время совместной пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Сначала представитель венгерских СМИ в своем вопросе попросил Вэнса прокомментировать некие "угрозы Зеленского Венгрии и лично Виктору Орбану".

Как подчеркнул Вэнс, ему неизвестно, чем Зеленский мог бы угрожать Орбану.

В то же время, как отметил вице-президент, действующая венгерская власть была одной из немногих, кто проявил "мудрость и разум в отношении конфликта между Россией и Украиной".

"Послушайте, вам не нужно защищать мораль войны. Я думаю, что Виктор это сделал, я точно это сделал, и президент Соединенных Штатов осудил вторжение. Нам не нравится война. Мы хотим, чтобы она была остановлена", - заявил Вэнс.

При этом, по его словам, вопрос заключается в том, как именно остановить войну.

"И ответ исходит не от политиков, которые стоят у микрофонов, бьют себя в грудь и ведут себя жестко, когда чьи-то дети отправляются воевать в конфликте. Вы делаете это с помощью устойчивой дипломатии", - отметил Вэнс.

При этом он сказал, что спрашивает у венгров и всех европейцев, что является альтернативой миру: продолжение отправки молодых людей на эту "ужасную войну" с бессмысленным продолжением насилия или начало серьезного отношения к дипломатии, чтобы говорить о мирном урегулировании.

По его словам, президент США Трамп привержен урегулированию из-за того, что война создает негативные последствия для торговли, морали и человеческой жизни.

"Виктор помог нам лучше всех понять, что нужно украинцам и что нужно россиянам для того, чтобы достичь мира", - утверждает Вэнс.

Он сказал, что США продолжат работать с целью достижения мира, но Соединенным Штатам нужны в Европе те, кто понимает, что поставлено на карту, и как проходят эти переговоры.

По мнению Вэнса, Будапешт является хорошим местом для организации встречи лидеров Украины и России.

В частности, как подчеркнул вице-президент США, Дональд Трамп обратился к Виктору Орбану с просьбой принять саммит в Будапеште.

"Я думаю, если нам когда-нибудь удастся собрать этих лидеров вместе - это идеальное место для этого", - подчеркнул Вэнс.

В свою очередь, Орбан заявил, что Венгрия готова к саммиту между лидерами России и Украины.

Политика Орбана в отношении Украины

Как писал УНИАН, недавно политик сравнил "давление" на Венгрию со стороны Зеленского и ЕС со временами коммунизма. По его словам, ранее Венгрия свергла коммунизм и боролась за свою свободу.

"А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - подчеркнул Орбан.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока Орбан не уйдет, Украина не получит помощь от ЕС. Он отметил, что в Брюсселе будут искать другие способы решения этой проблемы, но это будет непросто.

"Политическая интуиция подсказывает мне, что до 12 апреля (даты парламентских выборов в Венгрии, - УНИАН) мы не сможем запустить эту финансовую помощь, этот кредит для Украины", - предупредил Туск.

