Вэнс обвинил 'брюссельскую бюрократию' во вмешательстве в венгерские выборы

Вице-президент США считает постыдными действия европейских бюрократов.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс обвинил европейских бюрократов в одном из худших случаев внешнего вмешательства в выборы в Венгрии, о которых ему приходилось слышать. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

В частности, Вэнс поделился своими наблюдениями о парламентских выборах в Венгрии.

"То, что произошло в этой стране, то, что произошло во время этой избирательной кампании, - является одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы, о котором я когда-либо видел или даже читал. Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались сделать Венгрию менее энергетически независимой. Они пытались увеличить расходы для венгерских потребителей", - подчеркнул Вэнс.

Видео дня

Как утверждает вице-президент США, европейские бюрократы сделали это из-за того, что "ненавидят" Орбана.

При этом Вэнс советует венграм спросить себя не о том, кто выступает за Европу или против нее, а кто выступает за народ Венгрии.

Как уверяет Вэнс, именно Орбан жестко отстаивает интересы Венгрии.

"Я здесь, чтобы помочь ему в этом предвыборном цикле", - сказал Вэнс.

По словам Вэнса, тот уровень вмешательства в венгерские выборы, который осуществляется со стороны брюссельской бюрократии, является "действительно позорным".

О якобы вмешательстве Украины в выборы

Также Вэнс ответил на вопрос о якобы вмешательстве украинской разведки в выборы в США.

Как отметил вице-президент США, американским властям известно о том, что "в украинских разведывательных службах есть элементы", которые якобы пытаются повлиять на выборы в США и Венгрии.

"Это то, что они делают... Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, является очень сложной страной. Там есть хорошие люди. Там есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в чьи-то выборы", - заявил Вэнс.

Он добавил, что некоторые люди из украинской системы участвовали в избирательной кампании представителей Демократической партии буквально за несколько недель до победы Дональда Трампа на выборах.

При этом, как сказал Вэнс, он обеспокоен проблемами американцев и не позволяет, чтобы на него влияли такие действия.

По его убеждению, в интересах Украины, США, Венгрии и всех, чтобы война как можно скорее прекратилась.

Что еще известно о политике Венгрии

Как сообщал УНИАН, Вэнс считает, что Орбан помог Америке понять, что нужно Украине и России для достижения мира. Они оба выступают за переговоры лидеров России и Украины, которые предлагают провести в Будапеште.

В то же время Орбан призывает страны-члены Евросоюза отменить санкции против российской нефти и газа. По его словам, Европа приближается к одному из самых серьезных экономических кризисов в своей истории.

"Мир стоит перед серьезным энергетическим кризисом. Европа находится в большой опасности. Единственный выход - отменить санкции, введенные против российской энергетики. Немедленно. Мы должны думать не о Путине, а о нашей стране и наших народах", - сказал премьер-министр Венгрии.

