По информации издания, Венгрия довела терпение стран ЕС "до предела".

После того, как Венгрия пыталась частично снять персональные санкции с граждан РФ и Беларуси в Европейском Союзе снова обсуждают лишение страны права голоса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на обсуждение неназванных чиновников.

В издании сообщили, что чиновники, которые обсуждают лишение Венгрии права голоса, полностью понимают политические вызовы и последствия такого решения.

В FT подчеркнули, что попытки Венгрии снять санкции с восьми человек ценой еще 2392 "довело терпение других столиц до предела".

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Известно, что страна пыталась снять ограничения с российского олигарха Михаила Фридмана и еще семи человек. Кроме того, 13 марта послы ЕС в течение дня спорили на эту тему с представителем Венгрии.

Таким образом, чтобы не рисковать отменой санкций против 2400 россиян и белорусов, другие члены Европейского Союза согласились снять ограничения с трех человек, которых предлагала Венгрия.

В свою очередь в Financial Times предположили, что во время попыток Венгрии летом выдвигать условия для продолжения санкций против России, включая и те, которые замораживают ее активы в Европе, призывы к действиям против Будапешта могут достичь конечной точки.

Политика Венгрии - последние новости

Как писал УНИАН, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна проголосует против совместного финансирования обороны ЕС. Он подчеркнул, что этот вопрос, скорее всего, решится на следующей неделе на саммите лидеров ЕС, где ожидают "тяжелые" переговоры на эту тему.

В то же время президент Евросовета Антониу Кошта высказался о позиции Венгрии в вопросе Украины. По его словам, после того, как страна не поддержала выводы саммита Европейского Союза по безопасности об Украине 6 марта, она стала изолированным государством.

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