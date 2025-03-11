Сийярто говорит, что Венгрия не виновата в войне РФ против Украины, а также не несет за нее ответственности.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто увидел "угрозу суверенитету" страны в атаке дронов на Россию. По его словам, в результате нее якобы приостановлены поставки нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook. Как пишут венгерские СМИ, Сийярто говорит, что поставки нефти пришлось приостановить из-за якобы атаки украинского дрона. По его словам, транзит могут скоро возобновить, ведь уже ведутся ремонтные работы.

Венгерский министр заявил, что атаке подверглась одна из измерительных станций трубопровода. Он утверждает, что уже было несколько случаев, когда энергетическая инфраструктура Венгрии подвергалась повреждениям.

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"Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру Венгрии", – акцентировал министр иностранных дел страны.

Он добавил, что Венгрия не виновата в войне РФ против Украины, а также не несет за нее ответственности и до сих пор "оставалась в стороне и хочет оставаться в стороне".

Венгрия и война в Украине

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз и конкретно Польша пытаются сорвать переговоры по миру в Украине. По его словам, сейчас есть реальная возможность достичь мира.

Кроме того, в Венгрии блокируют продление санкций ЕС против России – это единственная страна, которая голосовала против такого решения.

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