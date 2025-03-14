Такой вопрос будет решен на следующей неделе на саммите лидеров ЕС.

Венгрия готова финансировать оборонные амбиции Европы, однако выступает против использования для этого общего долга ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Bloomberg.

По его словам, этот вопрос, скорее всего, решится на следующей неделе на саммите лидеров ЕС, где ожидаются "тяжелые" переговоры на эту тему.

В Bloomberg подчеркнули, что законодатели Орбана закрепили в конституции, что для одобрения совместного финансирования ЕС Венгрии нужно большинство в две трети голосов в парламенте.

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"Хотя это не является проблемой для Орбана - он имеет необходимое большинство для принятия любого закона - он заявил, что будет призывать законодателей проголосовать против этого на сессии, которая должна состояться до начала саммита ЕС 20 марта", - добавили в издании.

Политика Венгрии - последние новости

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "наехал" на Польшу из-за Украины. По его словам, ЕС и Польша пытаются сорвать переговоры по миру в Украине.

"Большинство мира - во главе с Соединенными Штатами и при участии Венгрии - стремится к миру, тогда как 26 государств-членов ЕС, в том числе и Польша, проголосовали в четверг за продолжение войны. Жаль", - отметил политик.

В то же время издание Bloomberg писало, что Европа готовится решить проблему с Орбаном. В частности чиновники ищут способы обойти блокирование премьер-министром Венгрии помощи для Украины.

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