Китай и Россия осудили действия США и заявили о нарушении международного права и угрозе судоходству.

Китай и Россия выразили поддержку Венесуэле, которой объявил нефтяную блокаду президент США Дональд Трамп. Также Трамп усилил давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Guardian.

Пекин отреагировал на захват танкера с венесуэльской нефтью, который направлялся в Китай. Министерство иностранных дел Китая выпустило заявление о том, что захват судов другой страны является серьезным нарушением международного права.

"Венесуэла имеет право развивать отношения с другими странами", заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на брифинге для прессы. Он добавил, что Китай выступает против всех "односторонних и незаконных" санкций.

Издание отметило, что Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской сырой нефти. Из Венесуэлы происходит около 4% нефти, которую импортирует страна.

Министр иностранных дел России также раскритиковал действия США. В Министерстве иностранных дел России выразили "глубокую обеспокоенность эскалацией действий Вашингтона в Карибском море, которая может иметь серьезные последствия для региона и угрожать международному судоходству".

"Российская сторона подтвердила свою полную поддержку и солидарность с руководством и народом Венесуэлы в нынешней ситуации", - говорится в заявлении.

Нефтяная блокада Венесуэлы

Добавим, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы, закрыв море для всех санкционных нефтяных танкеров, въезжающих и выезжающих из Венесуэлы. После этого загрузка танкеров в портах страны замедлилась, причем большинство судов перевозят нефтяные грузы только между внутренними портами.

Трамп заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

