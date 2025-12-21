Страну ожидаети неминуемый коллапс.

Президент США Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду правительства Николаса Мадуру. Американские силы заблокировали уже третий нефтяной танкер Венесуэлы.

Издание Bloomberg пишет, что танкер Bella 1 под панамским флагом, на которое США наложили санкции, направлялся в Венесуэлу для погрузки, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее США уже перехватили супертанкер Centuries 20 декабря и судно Skipper 10 декабря.

В свою очередь вице-президент и министр нефти Венесуэлы Дельси Родригес осудила "кражу и похищение" танкера, назвав этот шаг "серьезным актом пиратства" со стороны США.

Трамп усиливает давление на Мадуро, пытаясь перекрыть основной источник доходов. По мнению экспертов, если Венесуэла не сможет экспортировать свою нефть, то из-за избытка запасов государственная компания Petróleos de Venezuela SA будет вынуждена закрыть свои скважины.

Объем добычи нефти в Венесуэле уже достиг целевого показателя правительства в 1,2 миллиона баррелей в день. Однако блокада, по-видимому, оказывает давление на нефтехранилища.

"PDVSA заполняет свои резервуары и каботажные суда, которые обычно используются для коротких внутренних перевозок. До начала сокращения добычи осталось считанные дни", - сказал Эвана Ромеро, нефтяной советник лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

По его словам, неминуемый коллапс добычи может вызвать массовые беспорядки, поскольку валюта падает, а люди с трудом покупают продукты.

Партнер и глава отдела развивающихся рынков в компании Rystad Energy Шрайнер Паркер заявил, что блокада США, вероятно, заставит нефтедобывающие компании отказаться от сотрудничества с Венесуэлой.

"Нефтяные танкеры больше не являются такими же блокадопрорывателями, как раньше, и с учетом передовых радиолокационных и спутниковых технологий, доступных ВМС США, простого отключения транспондера или использования ложного флага будет недостаточно, чтобы избежать обнаружения. Это означает, что блокада Трампа может привести к полной остановке экспорта сырой нефти из Венесуэлы", - объяснил Паркер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет вернуть права на нефть в Венесуэле. В то же время, по информации издания Politico, администрация Трампа в частном порядке спросила американские нефтяные компании, вернутся ли они в Венесуэлу после того, как Николас Мадуро отойдет от власти. Но пока ни одна из них не выразила заинтересованности.

Кроме того, Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. По его словам, режим Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений.

