Также под санкции попали лица, которые помогали режиму Путина и мешали поставкам военной помощи Украине.

Великобритания ввела санкции против российских офицеров военной разведки, которые, в частности, причастны к бомбардировке Мариупольского театра в 2022 году и другим атакам по украинским гражданским лицам, пишет Politico.

Отмечается, что санкции введены против трех подразделений российской военной разведки ГРУ и 18 отдельных шпионов, которые, по данным МИД Великобритании, действовали от имени главы Кремля Владимира Путина. Также они причастны к усилиям по поддержке войны против Украины и дестабилизации западных союзников.

В издании добавили, что Лондон также вводит дополнительные санкции против "Африканской инициативы", которая проводит кампанию дезинформации в Западной Африке и подрыве инициатив в области общественного здравоохранения с помощью конспирологических теорий. Активы лиц, подвергнутых санкциям, будут заморожены, а самим им будет запрещено въезжать в Великобританию

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"Это станет сигналом от Великобритании о том, что мы видим, что они пытаются делать в тени, и не будем этого терпеть", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

В издании отметили, что подразделение 26165 является одним из подразделений, против которых ввели санкции. Оно ответственно за помощь в нацеливании ракетных ударов по Мариуполю в 2022 году.

Также это подразделение подозревают в масштабных кибератаках, совершенных десять лет назад. В частности, они ответственны за взлом данных немецкого Бундестага в 2015 году, Национального комитета Демократической партии США в 2016 году и президентской кампании французского лидера Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Кроме того, в МИД Британии подчеркнули, что подразделение 26165 также вмешивалось в оказание иностранной помощи Украине. Более того, французское правительство обвинило это подразделение в кибератаках во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

В издании добавили, что санкции ввели и против подразделения 29155, которое обвиняется в развертывании вредоносного программного обеспечения "WhisperGate" на более чем 70 системах украинского правительства в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.

Когда американский Конгресс может принять закон об "адских" санкциях против РФ

Ранее в Reuters со ссылкой на информированные источники писали, что в Конгрессе США активизировалась работа над законопроектом об "адских" санкциях против России. Причиной стало недовольство президента США Дональда Трампа российским диктатором Владимиром Путиным.

Представитель сенатора Линдси Грэма, одного из двух авторов законопроекта, сообщил журналистам, что документ, вероятно, начнут рассматривать не раньше 21 июля.

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