В Кремле заявили, что ядерные учения РФ и Беларуси являются сигналом для НАТО

В Кремле считают, что совместные ядерные учения России и Беларуси, проходящие 19-21 мая, являются сигналом для Европы и НАТО. Соответствующее заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова цитируют российские СМИ.

На вопрос журналиста, являются ли совместные ядерные учения России и Беларуси сигналом для Европы и НАТО, Песков ответил утвердительно.

"Любые учения являются частью военного строительства, и любые учения являются сигналом", – отметил пресс-секретарь Кремля.

Как сообщал ранее УНИАН, 19 мая Россия заявила о начале ядерных учений "в условиях угрозы агрессии". По данным Минобороны РФ, в них принимают участие более 64 тысяч военных и более 7,8 тысячи единиц техники. К маневрам привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты.

Также в Беларуси объявили о начале военных учений по боевому применению ядерного оружия. Целью учений в Министерстве обороны страны назвали "совершенствование уровня подготовки личного состава, проверку готовности ОВСТ (вооружение, военная и специальная техника – ред. УНИАН) к выполнению задач и организацию боевого применения из внеплановых районов".

21 мая Минобороны РФ сообщило, что в рамках учений Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы. Также ведомство страны-агрессора заявило о "отработке белорусскими военными задач по получению боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", оснащении ими ракет-носителей и скрытом выдвижении в назначенный район для подготовки к проведению пусков".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что в Альянсе следят за совместными российско-белорусскими ядерными учениями. Однако в случае применения ядерного оружия против Украины последствия для России будут разрушительными.

