Запросы к искусственному интеллекту иссушают реку, которая обеспечивает водой Белый дом

За официальными подсчетами, тысячи серверных комплексов в Вирджинии потребляют миллиарды галлонов воды.

Река Потомак, снабжающая питьевой водой Белый дом, Капитолий и Пентагон, в этом году опустилась до самого низкого уровня за 130 лет наблюдений, пишет The Bulletin.

Главная причина, о которой сообщают, – это бесконтрольное разрастание дата-центров в Северной Вирджинии, которые обслуживают глобальный спрос на облачные сервисы и искусственный интеллект. Этот регион получил красноречивое название – "Аллея дата-центров".

По прогнозам, к 2030-м годам здесь может появиться до тысячи объектов, которые займут почти 20 000 акров земли. На федеральном уровне ситуацию подогревает инициатива Stargate – программа привлечения 500 миллиардов долларов частных инвестиций в инфраструктуру данных.

Один средний дата-центр потребляет около 100 миллионов галлонов воды в год – столько, сколько расходуют примерно тысяча американских домохозяйств. Только в Северной Вирджинии в 2023 году дата-центры потребляли почти 2 миллиарда галлонов из Потомака – на 63 процента больше, чем четыре года назад, как отмечается в материале.

По имеющимся данным, в пиковые летние месяцы на дата-центры приходится до 12 процентов всего водозабора из реки. К 2035 году эта доля может достичь четверти от общего водопотребления столичного региона.

Некоммерческая природоохранная организация American Rivers в 2026 году признала Потомак самой исчезающей рекой Соединенных Штатов – именно из-за стремительного расширения водоемких дата-центров. По состоянию на апрель текущего года 92 процента территории Вирджинии находятся в условиях серьезной засухи, а уровень реки опустился до самой низкой отметки за более чем столетие.

Угарный газ и преждевременные смерти

Помимо водного кризиса, дата-центры наносят ощутимый ущерб качеству воздуха. В Вирджинии сейчас насчитывается более 4 000 резервных дизельных генераторов, которые в совокупности работают от 35 000 до 51 000 часов в год, выбрасывая в атмосферу оксиды азота, мелкодисперсные частицы и угарный газ.

Исследование Университета Содружества Вирджинии 2026 года установило, что только один объект – Vantage Data Center в округе Лаудон – может ежегодно наносить ущерб здоровью жителей на сумму от 53 до 99 миллионов долларов. По расчетам ученых, за 30 лет работы он может привести к 102–195 преждевременным смертям.

Показательно, что наибольшему загрязнению подвергаются наименее защищенные общины. Как установили исследователи, сопоставив данные о качестве воздуха с картами переписи населения, районы с наивысшим уровнем воздействия совпадают с территориями, официально признанными малообеспеченными или населенными преимущественно расовыми меньшинствами в соответствии с Законом об экологической справедливости Вирджинии.

Шум, который не утихает

Уровень шума вблизи дата-центров обычно составляет от 40 до 59 децибел – это сопоставимо со звуком умеренного дождя или обычной беседы. Однако постоянный низкочастотный гул – не просто дискомфорт: он легче проникает сквозь стены и хуже блокируется стандартными средствами защиты слуха, чем высокие частоты.

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует не превышать уровень уличного шума в 55 децибел. Дата-центры вблизи жилых кварталов этот порог нередко превышают. Длительное воздействие такого шума связывают с сердечно-сосудистыми нарушениями, ухудшением когнитивных функций и проблемами с психическим здоровьем. Особенно уязвимыми, по мнению исследователей, являются дети – у которых хронический шумовой фон снижает концентрацию внимания и успеваемость в учебе.

Доверие подорвано

Согласно опросу Post-Schar School, лишь 35 процентов избирателей сегодня согласились бы на появление нового дата-центра в их общине. Еще в 2023 году таких было 69 процентов.

Автор материала подчеркивает: ответственное управление ситуацией требует перехода от реактивных мер к системному планированию. В частности, он предлагает ввести общегосударственную систему выдачи разрешений для крупных объектов, привязать налоговые льготы к использованию чистой энергии и обязать компании применять технологии замкнутого цикла водопотребления.

Экологические катастрофы

