Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована в Женеве 16 июня.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки отметила, что президент США Джо Байден всегда откровенен в вопросах, которые его беспокоят больше всего, комментируя упоминание о его выражении о Путине - "убийце".

Об этом она заявила на очередном брифинге, когда Джо Байден отправился в свое первое зарубежное турне – в Европу.

У Псаки, в частности, поинтересовались, будет ли Байдену неловко встречаться с Путиным в Женеве 16 июня после того, как он назвал российского президента "убийцей".

Пресс-секретарь администрации Байдена отметила, что американский глава знает Путина давно.

Читайте такжеЕвропарламент хочет изучить "роль России в принудительной посадке самолета в Минске"Он (Байден – ред.) никогда не стеснялся в выражении своих опасений или проблем, когда это не соответствовало демократическим ценностям, и он, безусловно, будет откровенен на этой встрече", – отметила Псаки.

Она добавила, что речь идет об отношениях между странами, а не личной дружбе.

"Но дело не в дружбе. Дело не в доверии. Речь о том, что в интересах Соединенных Штатов. И, на наш взгляд, это ведет к более стабильным и более предсказуемым отношениям", – подчеркнула Псаки.

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина запланирована в Женеве 16 июня. Сегодня американский глава прилетел в Великобританию, где уже успел выступить с речью и предупреждением для россиян.

Планируется, что лидер США встретится с руководством ЕС, посетит саммиты НАТО и G7. Это первая зарубежная поездка Байдена в статусе президента.

17 марта в интервью телеканалу ABC News Джо Байден согласился с ведущим, что считает Путина убийцей. Он сказал, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена накануне президентских выборов.

Байден отметил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

После слов Байдена о "Путине-убийце" Россия отозвала на консультации своего посла из Вашингтона. В Москве также обвинили США в том, что отношения между странами в плачевном состоянии.

Сам Путин впоследствии ответил Байдену детской поговоркой: "Кто обзывается – сам так и называется".

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Автор: Яна Ставская