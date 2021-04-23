В Белом доме не исключают возможности введения новых санкций против Российской Федерации.
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, о чем свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте администрации президента США.
В частности, Псаки спросили, рассматривает ли администрация президента Джо Байдена возможность введения санкций против российских олигархов, которые, по утверждению критика Кремля Алексея Навального, приближены к президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы, разумеется, оставляем за собой право вводить новые санкции в будущем. Исполнительный указ, подписанный президентом на прошлой неделе, дает нам полномочия делать это в отношении лиц или предприятий", - сказала Псаки.
Также пресс-секретарь выразила надежду, что к оппозиционеру Навальному в колонии будут относиться гуманно и в итоге его освободят.
Кроме того, Псаки спросили, планируются ли новые санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".
"Я ничего не могу прогнозировать для вас", - сказала она.
Американские санкции против России
- 15 апреля США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц РФ за вмешательство в президентские выборы в 2020 году и другие акты дезинформации. Также ограничительные меры введены против 5 человек и 3 учреждений в связи с оккупацией Крыма.
- Кроме того, США заявили о высылке 10 российских дипломатов, среди которых сотрудники разведки.
- Агентство Bloomberg писало, что санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.
- Американский президент Джо Байден объяснил, почему США 15 апреля не ввели новые санкции против российского газопроповода "Северный поток-2".
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