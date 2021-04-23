В то же время пока что в администрации Байдена избегают ответа о введении новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

В Белом доме не исключают возможности введения новых санкций против Российской Федерации.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, о чем свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте администрации президента США.

В частности, Псаки спросили, рассматривает ли администрация президента Джо Байдена возможность введения санкций против российских олигархов, которые, по утверждению критика Кремля Алексея Навального, приближены к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы, разумеется, оставляем за собой право вводить новые санкции в будущем. Исполнительный указ, подписанный президентом на прошлой неделе, дает нам полномочия делать это в отношении лиц или предприятий", - сказала Псаки.

Также пресс-секретарь выразила надежду, что к оппозиционеру Навальному в колонии будут относиться гуманно и в итоге его освободят.

Кроме того, Псаки спросили, планируются ли новые санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Я ничего не могу прогнозировать для вас", - сказала она.

Американские санкции против России

15 апреля США ввели санкции против 32 физических и юридических лиц РФ за вмешательство в президентские выборы в 2020 году и другие акты дезинформации. Также ограничительные меры введены против 5 человек и 3 учреждений в связи с оккупацией Крыма.

Кроме того, США заявили о высылке 10 российских дипломатов, среди которых сотрудники разведки.

Агентство Bloomberg писало, что санкции могут быть расширены на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими госбанками.

Американский президент Джо Байден объяснил, почему США 15 апреля не ввели новые санкции против российского газопроповода "Северный поток-2".

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Автор: Виталий Саенко