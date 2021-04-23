Также пресс-секретарь Белого дома выразила надежду на освобождение российского оппозиционера Навального / фото REUTERS

В Белом доме не исключают возможности введения новых санкций против Российской Федерации.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, о чем свидетельствует стенограмма, размещенная на сайте администрации президента США.

В частности, Псаки спросили, рассматривает ли администрация президента Джо Байдена возможность введения санкций против российских олигархов, которые, по утверждению критика Кремля Алексея Навального, приближены к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы, разумеется, оставляем за собой право вводить новые санкции в будущем. Исполнительный указ, подписанный президентом на прошлой неделе, дает нам полномочия делать это в отношении лиц или предприятий", - сказала Псаки.

Также пресс-секретарь выразила надежду, что к оппозиционеру Навальному в колонии будут относиться гуманно и в итоге его освободят.

Кроме того, Псаки спросили, планируются ли новые санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Я ничего не могу прогнозировать для вас", - сказала она.

Американские санкции против России

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко