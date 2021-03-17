В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Посол России в Вашингтоне А.И. Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. Новая американская Администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Дж.Байдена получается, а что не очень», - говорится в заявлении Захаровой.

Она также возложила на Вашингтон ответственность за плачевное состояние российско-американских отношений.

Заявление о вызове посла последовало сразу после того, как президент США Джо Байден выступил с резкой критикой президента РФ Путина.

Что сказал Байден о Путине

В большом интервью для ABC News Байден заявил, что считает Путина убийцей.

Президент США отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

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Автор: Дмитрий Захаров