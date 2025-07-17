Православный праздник сегодня в народе носит название Емельянов день - считается, что с этого времени уходит жаркое лето.

18 июля в украинской церкви по новому стилю вспоминают Иоанна Многострадального из Киево-Печерской Лавры. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарю.

Что за праздник сегодня церковный - дата по старому и новому стилю

Преподобный Иоанн Многострадальный был монахом Киево-Печерской Лавры в XII веке. Прославился он своим подвигом в борьбе с плотскими искушениями. Почти 30 лет Иоанн пробыл в затворе, соблюдал строгий пост и носил тяжелые вериги.

Однажды, чтобы победить плотскую страсть, Иоанн на время Великого поста закопал себя по грудь в землю в пещере. Сатана, который явился ему, пытался запугать святого - к Иоанну явился огненный змей, угрожающий проглотить его. Но накануне Пасхи по молитвам Иоанна страшное видения поразила молния, а страсть окончательно отступила.

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Господь даровал преподобному особую благодать - он стал помогать людям в борьбе с такими же искушениями. Умер святой в 1160 году, его мощи покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще:

почитают мученика Емилиана;

мученика Якинфа Амастридского;

преподобного Памфу, затворника Киево-Печерского;

преподобного Памфу Нитрийского, пустынника.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 18 июля вспоминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

Обычаи дня 18 июля, что можно и что нельзя делать сегодня

Преподобному Иоанну Многострадальному молятся об избавлении от блудной похоти.

В народе день прозвали Емельянов или Омельянов - в честь мученика Емельяна. Одна из главных традиций 18 июля - следует хорошо выкупаться, считается, что так можно запастись энергией и здоровьем на год вперед. Сегодня также заготавливают грибы и лесные ягоды.

Церковь, как и всегда, предостерегает от ссор, сквернословия, зависти, жадности. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

По народным поверьям 18 июля нежелательно брать деньги в долг или отдавать старые долги - это к новым финансовым проблемам. Лениться в этот день также нельзя.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 18 июля

Приметы дня говорят о таком:

какая погода сегодня - такой же и осень будет;

день жаркий - декабрь будет холодным;

мухи кусаются - к дождю;

на березе листья пожелтели вверху - осень наступит рано, если снизу – будет поздней и теплой.

Считается, что с этого дня уходит летняя жара и уступает место более прохладным дням.

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