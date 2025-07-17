По словам президента Украины, российский диктатор должен почувствовать эту силу.

Российский диктатор Владимир Путин "не готов к компромиссам", чтобы остановить свою жестокую войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Post.

По его словам, президент США Дональд Трамп имеет силу заставить российского лидера "встать на колени", ускорив жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Он должен это почувствовать", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства добавил, что "очень благодарен" Трампу за поддержку санкций, имея в виду заявление президента США о том, что он введет 100% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, если РФ не согласится на мирное соглашение. В то же время президент считает, что 50-дневный срок означает лишь больше смертей и разрушений в Украине.

"Пятьдесят дней для нас - это просто каждый день страшный", - предупредил украинский лидер.

По словам Зеленского, такая задержка дает Путину еще больше времени для осуществления своих военных преступлений.

"Путин потерял время президента Трампа. Я очень хотел бы, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали давление на эту ситуацию с помощью санкций, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше", - отметил глава государства.

Украинский президент добавил, что Трамп разочарован тем, что Россия не уважает человеческую жизнь, даже собственного народа.

"Я думаю, что президент Трамп верил, что россияне действительно готовы закончить войну, потому что им жаль людей, которые погибают, и я думаю, что он разочарован тем, что эти россияне не очень заботятся о жизни людей. Трамп относится к смерти людей серьезнее, чем Путин. Это болит ему больше - он об этом говорит - чем Путину, который совсем не жалеет о своих людях, а они же его граждане", - сказал Зеленский.

Политик отметил, что экономические санкции являются "гуманитарным" способом помочь закончить войну, ведь США не будут участвовать в летальных действиях против РФ.

"Со своей стороны, мы будем работать над тем, чтобы предоставить [Трампу] больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России".

Ультиматум Трампа в отношении РФ - последние новости

Как писал УНИАН, благодаря угрозам Трампа стало известно, что Индия почти готова отказаться от российской нефти. В частности министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отметил, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гайана. Также Индия увеличивает объемы разведки и добычи.

Кроме того, государственная Indian Oil Corp планирует почти отказаться от сырья из России, если российские поставки попадут под санкции.

"Поставки вернутся к тому же уровню, который был до украинского кризиса (российско-украинской войны, - УНИАН), когда российские поставки в Индию составляли менее 2%", - сказал журналистам глава компании.

В то же время украинский дипломат и политик Роман Бессмертный объяснил, почему Трамп в ультиматуме для Путина использовал дедлайн в 50 дней. По его мнению, такой срок является "инструментом для создания всеобщей истерии".

"50 дней - это ровно столько, сколько длятся каникулы Конгресса. Это не больше и не меньше. Именно столько нужно, чтобы снова собралась Палата представителей. И Трамп, собственно, этим и пользуется - немножко притормозил процесс. Почему? Потому что речь идет о санкционном законе, который сейчас активно обсуждается", - добавил Бессмертный.

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