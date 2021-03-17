Джо Байден заявил, что Путин получит ответ на свои преступления.

Президент США Джо Байден ответил на ключевой вопрос о российском президенте Владимире Путине.

Об этом говорится в большом интервью главы Соединенных Штатов для ABC News.

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На вопрос, считает ли Байден Путина убийцей, тот ответил утвердительно.

При этом Байден отметил, что Путин заплатит за свои преступления, в частности речь шла о масштабных усилиях России очернить репутацию Байдена в преддверии президентских выборов. Он добавил, что уже предупреждал российского президента об этом во время телефонного разговора в конце января.

"Он заплатит цену. Мы долго разговаривали, он и я (...) И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы", – пояснил Байден.

Журналист: Вы знаете Владимира Путина. Вы считаете, он – убийца?

Байден: Ммм, да.

Американский глава не стал уточнять, какой ответ готовит Путину.

Вмешательство РФ в выборы США: что известно

Разведка США подготовила отчет, в котором говорится о том, как Россия и Иран пытались повлиять на американские президентские выборы. В частности, они распространяли с этой целью дезинформацию.

Также разведка США выявила другие попытки повлиять на американских избирателей с помощью дезинформации. Это, в частности, делали Куба, Венесуэла и боевая группа "Хезболла". Однако, проникновение в некоторые локальные правительственные системы не повлияли на исход президентских выборов.

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Автор: Яна Ставская