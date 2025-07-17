У Apple такой смартфон мог выйти уже в этом году, но от этой идеи отказались.

Разговоры о намерении Apple выпустить iPhone без USB-портов циркулируют в сети уже давно. Возможно, у Samsung такой смартфон появится даже раньше, пишет TechRadar.

Компания провела опрос в приложении Samsung Members о предпочтениях пользователей, где один из вопросов звучит следующим образом: "Как вы отнесетесь к тому, если в вашем будущем смартфоне не будет портов для зарядки?".

Вопрос подразумевает, что будущие телефоны компании в качестве способа зарядки будут полагаться на беспроводные зарядки по типу MagSafe с iPhone, которого в устройствах Samsung пока нет.

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Также Samsung интересуется мнением пользователей по поводу увеличения толщины смартфона (на 0,3 мм или на 0,5 мм) в обмен на поддержку "шайбовых" зарядок в стиле MagSafe. Еще один вопрос был – "имея только беспроводную зарядку, сможет ли Qi 2 (как MagSafe) уменьшить эти неудобства?".

Подобные вопросы не означают, что Samsung откажется от USB-порта уже в серии Galaxy S26, но могут сигнализировать, что компания прощупывает почву касательно отношения фанатов к столь радикальному изменению.

А вот чего можно наверняка ждать, так это появление в будущих флагманах от Samsung аналога MagSafe, основанного на Qi2. Google также подумывает о том, чтобы украсть одну из главных фишек iPhone.

Как ранее сообщил Марк Гурман из Bloomberg, iPhone 17 Air мог стать первым в мире смартфоном без портов, но Apple не стала рисковать из-за возможных разногласий с регуляторами Евросоюза.

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