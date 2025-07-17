В июне россияне могли захватить примерно 550-600 кв. км украинской территории.

Российские оккупанты в последние два месяца увеличили темпы захвата украинских территорий. Об этом сообщает разведка Великобритании в соцсети X.

"Российские силы ускорили темпы своих территориальных завоеваний в течение мая и июня 2025 года", - говорится в сообщении.

В частности, весьма вероятно, что российские сухопутные войска захватили примерно 550-600 кв. км украинской территории в июне. В этом месяце в среднем оккупанты захватывали около 18-20 кв. км в день.

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По данным разведки, это были незначительные российские территориальные достижения по сравнению с показателями мая 2025 года, потому что тогда было заметное увеличение захваченной территории на примерно 200 кв. км, если брать во внимание достижения оккупантов в апреле 2025 года.

При этом, российские достижения в мае и июне происходили преимущественно в сельской местности, и меньше в застроенных районах. Российские захватчики сосредоточили внимание на определении слабых мест в украинской обороне. Атаки небольшими группами позволили российским войскам исследовать и выявлять благоприятные районы для прорыва и новых захватов вдоль всего фронта.

В то же время на фоне получения территориальных достижений, Россия продолжает сталкиваться со сложностями в попытках захвата защищенных фортификационными сооружениями городов, таких как Покровск и Купянск. Для непосредственного штурма этих районов россиянам нужны значительно большие массы личного состава. Зато российские попытки направлены на обхождение и отрезание логистических путей и наземных средств коммуникации вокруг ключевых городов, которые представляют для них интерес.

Наступление РФ - что известно

В конце мая сообщалось, что российские оккупанты начали летнее масштабное наступление и всего за неделю им удалось захватить 18 украинских населенных пунктов. Тогда издание BILD писало, что активнее всего россияне продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

"Особенно тяжелая ситуация сложилась в Сумской области, на крайнем северо-востоке Украины. Российские войска перешли там в наступление после приказа Путина о создании "буферной зоны", - добавили журналисты.

В то же время аналитический проект DeepState сообщал, что в июне россияне захватили 556 квадратных километров украинской территории, что является худшим показателем в 2025 году.

По словам аналитиков, больше всего продвижений пришлось на Новопавловский (29%) и Покровский отрезок (27%). Также среди лидеров - Сумщина с показателем в 18%.

"То есть три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4-6% на отрезок)", - отметили в DeepState.

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