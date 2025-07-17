По его словам, Украине каждый день нужен результат.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра, 18 июля, будет продолжено переформатирование сектора безопасности. А в понедельник, 21 июля, будет обновлен корпус украинской дипломатии. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Завтра продолжим переформатированием сектора безопасности. В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения", - подчеркнул Зеленский.

Также президент отметил, что уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО.

Видео дня

"Каждый день нужен результат для Украины", - добавил Зеленский.

Как отметил президент, уже с сегодняшнего дня чиновникам следует начинать выполнять определенные задачи после обновления правительства.

Назначение Свириденко премьер-министром

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко и избрала ее новым премьер-министром Украины. Зато Денис Шмыгаль избран министром обороны. Также назначены другие министры в составе нового правительства.

Зеленский рассказал о задачах, которые должен выполнить новый Кабинет Министров Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. Необходимо гарантировать украинским защитникам уверенность в достаточном обеспечении Сил обороны, и для этого будет увеличиваться внутренний экономический потенциал.

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