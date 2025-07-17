На таких животных всегда будут обращать внимание из-за их интересного вида.

В мире существует много пород собак, однако некоторые из них можно встретить очень редко. В частности издание The Scotsman назвало 16 пород таких животных, которые являются редкими и необычными.

Азавак

Эта порода происходит из Западной Африки и пользуется популярностью среди владельцев собак в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Она была названа в честь африканской долины, в которой впервые ее вывели.

Финский шпиц

В Финляндии, где он является национальной породой, этого шпица до сих пор используют как охотничью собаку, которая лает, указывая на добычу.

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Гранд Блю де Гасконь

Это французская порода собак, которая была выведена для охоты в стаях.

Харьер

Эту собаку использовали с середины 13 века для охоты на зайцев. Ее размер - это нечто среднее между английским фоксхаундом и биглем.

Гренландская собака

Эта порода происходит из Сибири и появилась более тысячи лет назад. В Гренландии эта собака считается культурно важной для страны.

Пиренейский мастиф

Эта испанская порода обычно использовалась для охраны отар во время ежегодного путешествия на высокие летние пастбища.

Португальская водяная собака

Эта порода была специально выведена для охоты на красноногую куропатку в Португалии.

Малый мюнстерлендер

Он был назван в честь немецкого региона Монстер, откуда эта собака и происходит.

Американский водяной спаниель

Эту собаку вывели в американском штате Висконсин в 19 веке, где она до сих пор остается там официальной породой.

Бельгийская овчарка или лакеноа

Эту породу легко отличить от других благодаря шероховатой шерсти.

Кувас

Это венгерская порода, которую когда-то использовали для охраны королевской семьи страны.

Комондор

Это тоже венгерская порода, которая была объявлена национальным достоянием страны.

Кангал

Это турецкая порода, которую используют для отпугивания волков, пытающихся напасть на стада овец. Также они были завезены в африканские страны, где охраняют скот от гепардов.

Ханаанская собака

Это национальная порода Израиля, которая была выведена в 20 веке из полудиких собак, живших в этой местности еще с библейских времен.

Джиндо

Это южнокорейская порода, которая имеет репутацию отличных охотничьих собак.

Шведский лапхунд

Шведский лапхунд является одной из старейших пород в Швеции, которую используют для выпаса и охраны оленей.

Другие интересные факты о собаках

Ранее стало известно, какие собаки являются спокойными и хорошо ладят с детьми. В частности в этот перечень вошли такие породы, как бергамская овчарка, кавалер кинг чарльз спаниель, тибетский спаниель, французский бульдог и другие.

Также ветеринары рассказали, какие собаки станут для вас настоящими друзьями. В такой рейтинг попали французский бульдог, лабрадор-ретривер, йоркширский терьер, боксер, питбуль, кокер-спаниель и цвергшнауцер.

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