Столтенберг также отверг утверждение Путина о том, что в войне виноваты Киев и его западные союзники.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении России приостановить участие в новом Договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозепом Боррелем, Столтенберг призвал Москву пересмотреть этот шаг.

Его заявления прозвучали вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин выступил со своим посланием к Федеральным сборам.

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"Я сожалею о решении России приостановить свое участие в новом Договоре о стратегических наступательных вооружениях. С сегодняшним решением вся архитектура контроля над вооружениями демонтирована. Я решительно призываю Россию пересмотреть свое решение", — сказал генсек НАТО.

Подписанный в 2010 году на 10 лет, Договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Столтенберг также отверг утверждение Путина о том, что в войне виноваты Киев и его западные союзники, напомнив, что агрессором является сама Россия.

"Именно Путин начал эту империалистическую захватническую войну… Как ясно дал понять сегодня президент РФ, он готовится к новой войне… Путин не должен победить… Это было бы опасно для нашей безопасности и всего мира", — сказал он.

Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля во время послания к Федеральным сборам Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Все осталось в прошлом. Наши отношения деградировали", — заявил он. При этом глава РФ указал, что речь не о выходе России из Договора, а именно о приостановке участия.

Заявления Путина о войне в Украине

"Это они (Запад, — УНИАН.) развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузили в хаос", — заявил во время обращения к Федсобранию Путин.

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