Президент РФ обвинил "западные элиты и киевский режим" в разжигании "конфликта"

Президент Российской Федерации Владимир Путин выдал новую порцию бреда по войне против Украины. Он снова заявил, что РФ "не воюет с народом Украины".

"Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил, сам народ Украины стал заложником "киевского режима" и его "западных хозяев", фактически оккупировавших эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, рост количества жертв полностью лежит на "западных элитах и киевском режиме", - заявил Путин в послании к Федеральному собранию РФ.

Кроме того, российский лидер обвинил Запад в "использовании Украины как полигона против России".

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Война в Украине - что известно

Защитники Украины за 20 февраля отбили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов, а именно Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки - Луганской и Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки на Донетчине

Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск и удар по ЗРК на огневой позиции.

В свою очередь оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По состоянию на 21 февраля 2023 года потери российской армии превысили 144 тысячи человек.

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