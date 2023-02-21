Президент Российской Федерации Владимир Путин выдал новую порцию бреда по войне против Украины. Он снова заявил, что РФ "не воюет с народом Украины".
"Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил, сам народ Украины стал заложником "киевского режима" и его "западных хозяев", фактически оккупировавших эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, рост количества жертв полностью лежит на "западных элитах и киевском режиме", - заявил Путин в послании к Федеральному собранию РФ.
Кроме того, российский лидер обвинил Запад в "использовании Украины как полигона против России".
Война в Украине - что известно
Защитники Украины за 20 февраля отбили атаки россиян в районе 11 населенных пунктов, а именно Гряниковки и Масютовки Харьковской области; Белогоровки - Луганской и Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки на Донетчине
Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск и удар по ЗРК на огневой позиции.
В свою очередь оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
По состоянию на 21 февраля 2023 года потери российской армии превысили 144 тысячи человек.