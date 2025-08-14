В июле 2025 году украинцы купили около 2,3 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

В Украине продолжают активно покупать автомобили с бензиновыми двигателями. Тем не менее их доля на рынке уменьшается, пишет "УкрАвтопром".

Отмечается, что в июле 2025 года украинцы купили около 2,3 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также уменьшилась доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей. В июле 2025 года они охватили 35% рынка, а в 2024 году - 38%.

Лидером среди новых бензиновых автомобилей в Украине в июле стал кроссовер Hyundai Tucson.

ТОП-5 самых популярных новых бензиновых автомобилей:

Hyundai Tucson - 194 авто. Kia Sportage - 153 авто. Mazda CX-5 - 129 авто. Renault Taliant - 125 авто. Skoda Octavia - 94 авто.

Среди импортированных автомобилей с пробегом бензиновые модели также удерживают первенство. В июле 2025 года их доля на рынке составила 48%.

В прошлом месяце зарегистрировали 10,8 тысячи импортированных бензиновых автомобилей с пробегом. Их средний возраст составил 9,8 года.

ТОП-5 самых популярных бензиновых автомобилей с пробегом:

Volkswagen Golf - 673 авто. Audi Q5 - 580 авто. Volkswagen Tiguan - 578 авто. Nissan Rogue - 549 авто. Audi A4 - 410 авто.

Украинский авторынок - другие новости

Напомним, что в июле 2025 года украинский автопарк пополнили более 5,5 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Из этого количества 1,2 тысячи единиц оказались новыми. Лидером в этом сегменте стал кроссовер Renault Duster.

Кроме того, в прошлом месяце украинцы купили более 2,6 тысячи гибридных легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним показателем количество реализованных гибридов выросло на 11%.

