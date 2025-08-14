В Украине продолжают активно покупать автомобили с бензиновыми двигателями. Тем не менее их доля на рынке уменьшается, пишет "УкрАвтопром".
Отмечается, что в июле 2025 года украинцы купили около 2,3 тысячи новых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Также уменьшилась доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей. В июле 2025 года они охватили 35% рынка, а в 2024 году - 38%.
Лидером среди новых бензиновых автомобилей в Украине в июле стал кроссовер Hyundai Tucson.
ТОП-5 самых популярных новых бензиновых автомобилей:
- Hyundai Tucson - 194 авто.
- Kia Sportage - 153 авто.
- Mazda CX-5 - 129 авто.
- Renault Taliant - 125 авто.
- Skoda Octavia - 94 авто.
Среди импортированных автомобилей с пробегом бензиновые модели также удерживают первенство. В июле 2025 года их доля на рынке составила 48%.
В прошлом месяце зарегистрировали 10,8 тысячи импортированных бензиновых автомобилей с пробегом. Их средний возраст составил 9,8 года.
ТОП-5 самых популярных бензиновых автомобилей с пробегом:
- Volkswagen Golf - 673 авто.
- Audi Q5 - 580 авто.
- Volkswagen Tiguan - 578 авто.
- Nissan Rogue - 549 авто.
- Audi A4 - 410 авто.
Украинский авторынок - другие новости
Напомним, что в июле 2025 года украинский автопарк пополнили более 5,5 тысячи автомобилей с дизельными двигателями, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Из этого количества 1,2 тысячи единиц оказались новыми. Лидером в этом сегменте стал кроссовер Renault Duster.
Кроме того, в прошлом месяце украинцы купили более 2,6 тысячи гибридных легковых автомобилей. По сравнению с прошлогодним показателем количество реализованных гибридов выросло на 11%.