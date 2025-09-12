Новый мост соединит регионы Лючжи и Аньлун на юго-западе Китая.

Китайские инженеры завершили строительство самого высокого моста в мире. Об этом сообщает BILD.

Высота моста через каньон Хуадцзян составляет 625 метров - это примерно вдвое выше Эйфелевой башни. Длина мега-сооружения составляет около трех километров. Открыть мост хотят уже в этом месяце.

Мост соединит регионы Лючжи и Аньлун на юго-западе. Это значительно упростит путешественникам дорогу через горы. На объекте предусмотрена смотровая площадка, стеклянный лифт, кафе, а также место для экстремального вида спорта - банджи-джампинга.

Мост уже испытали на прочность. Чтобы доказать надежность конструкции, китайцы завезли на мост почти 100 грузовых авто общим весом 3360 т и пять дней проверяли прочность наиболее уязвимых точек конструкции. Никаких отклонений замечено не было.

Известно также, что конструкцию оборудовали гибкими подвесами, которые защищают ее даже от землетрясений.

Строили мост в экстремальных условиях три с половиной года. Китайские рабочие столкнулись с крутыми склонами, нестабильными почвами, штормами и высокой влажностью.

Другие китайские мега-проекты

Ранее УНИАН сообщал, что Китай начал строительство гигантской дамбы в Тибете. Строительство плотины, которая состоит из пяти электростанций, будет стоить почти 143,8 млрд евро. Ожидается, что плотина будет производить 300 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

Также в этом году сообщалось, что китайцы строят "бункер конца света " - военный город, который должен превзойти американский Пентагон. Комплекс расположен в нескольких километрах к юго-западу от Пекина.

