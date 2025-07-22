Хотя это жилой дом, сюда пускают туристов, учитывая историческую важность здания.

Знакомство с историческим наследием - одно из самых популярных направлений туризма. Но среди одинаковых на первый взгляд средневековых замков и античных руин иногда попадаются действительно уникальные объекты.

Представьте себе: вы заходите в уютный деревянный дом, из окон которого открывается вид на Северную Атлантику, слышите скрип напольных досок - и понимаете, что этим доскам... почти тысяча лет. Это не выдумка и не фэнтези. Это Киркьюбьоаргардур (Kirkjubøargarður) - фермерское поместье на Фарерских островах, которое считается самым старым жилым домом в мире, который до сих пор используется.

Kirkjubøargarður, или "ферма Киркьюбюр" (иногда Чирчубёаргарур), расположен в одноименном поселке на острове Стреймой. По легенде, дом построили еще в XI веке - именно тогда он стал резиденцией епископа и духовным центром Фарерских островов. Согласно историческим источникам, уже в XIII веке дом был частью большого церковного комплекса, включавшего собор, школу и хозяйственные постройки. Некоторые исследователи считают, что части деревянного каркаса могли быть привезены из Норвегии морем - ввиду того, что на островах нет лесов.

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Несмотря на свой почтенный возраст, Киркьюбьоаргардур не стал музейной мумией. Нет - он живет. Сегодня в нем проживает вот уже 17-е поколение семьи Паттерсонов, которая ухаживает за домом с XVI века! То есть, когда они приобрели это имение, оно уже имело около 500 лет истории!

Часть помещения до сих пор используется как частная резиденция, другая же - открыта для туристов как историко-культурный музей. Здесь можно увидеть средневековые интерьеры, старинную мебель и предметы быта, которые сохранили дух прошлых эпох.

Стоит отметить, что в нынешнем виде поместье не является полностью аутентичным сооружением XI века. Деревянная часть дома была построена примерно в 1300-м году на фундаменте каменного дворца епископа, который был заложен в XI веке. Здание состоит из нескольких помещений: рокстовая ("комната с очагом"), стоккастовая ("сруб"), лофтсстовая ("чердак"), а также комнат, выполняющих роль погребов. Именно в стоккасте расположен музей, а в роксте проживают владельцы поместья.

Для туристов Киркьюбьоаргардур - не просто интересный объект, а настоящее путешествие во времени. Побывать здесь - это как зайти в живую историю: без реконструкций, без спецэффектов, зато с ветром Атлантики за спиной и запахом старого дерева, которое помнит викингов. Дом входит в перечень главных туристических изюминок Фарер и часто становится кульминацией путешествия для тех, кто ищет аутентичные впечатления вдали от массовых маршрутов.

И хотя Киркьюбьоаргардур выглядит скромно - это не дворец и не крепость - сами его стены могут рассказать больше, чем десятки книг по истории Скандинавии. В мире, где "старинный" часто означает "из 1800-х", дом XI века, в котором до сих пор живут люди, - настоящее чудо.

Другие интересные туристические объекты

Как писал УНИАН, недавно список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили 26 объектов. Среди них оказались знаменитые баварские замки, которыми вдохновлялись мультипликаторы студии "Дисней".

Также мы рассказывали о хорошо сохранившихся руинах городов Римской империи, которые обычно остаются без внимания туристов.

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