По информации СМИ, пострадавшая госпитализирована в критическом состоянии.

В ходе беспорядков в здании Конгресса США применили огнестрельное оружие.

Читайте такжеШтурм Капитолия сторонниками Трампа: видео с места событий

Как сообщает CNN, при стрельбе был ранен один человек. Девушка была ранена в грудь и госпитализирована в критическом состоянии.

На место стягивается полицейский спецназ.

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

Сегодня Конгресс должен был утвердить результаты выборов президента США. К зданию Конгресса (Капитолию) стянулись сторонники Трампа и штурмом прорвались внутрь. Заседание было сорвано, беспорядки продолжаются.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров