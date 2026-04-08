В Пентагоне назвали ключевое условие перемирия с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что главным условием возможного перемирия с Ираном является полный отказ Тегерана от ядерного оружия. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Пентагоне.

Хегсет подчеркнул, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. По его словам, согласно условиям соглашения, любые ядерные материалы, которые не положено иметь Тегерану, будут изъяты.

Также министр обороны США отметил, что иранские ядерные объекты находятся под круглосуточным наблюдением с воздуха. Он добавил, что президент США Дональд Трамп изначально четко заявил о том, что он намерен помешать Ирану получить ядерное оружие.

Кроме того, по словам Хегсета, Иран больше не сможет производить ракеты, пусковые установки и беспилотники. Он подчеркнул, что все соответствующие заводы уже "сравнены с землей".

Также глава Пентагона заявил об успехе американской операции против Ирана.

"Операция "Эпическая Ярость" была исторической и сокрушительной победой на поле боя", - сказал Хегсет.

Как США и Иран договаривались о перемирии

Ранее Axios писало, что за кулисами громких заявлений о возможной катастрофе разворачивалась дипломатическая игра, которая в конечном итоге привела к перемирию между США и Ираном. По словам источников, ключевую роль в этом процессе сыграл верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, который дал сигнал двигаться к соглашению.

Накануне дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом, в Штатах и Израиле готовились к масштабной военной эскалации. В это же время, несмотря на публичные угрозы Трампа об "уничтожении цивилизации", за кулисами нарастал дипломатический импульс.

В издании подчеркнули, что переговоры проходили в напряженной и хаотичной атмосфере. Важную роль в процессе сыграли Пакистан, а также дипломаты из Египта и Турции.

