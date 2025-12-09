Голова чучела с характерными светлыми волосами была помещена в руку большого чудовища.

Во время традиционного гватемальского празднования "Сжигание дьявола" сожгли чучело президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как пишет The Independent, соответствующий обряд ежегодно проводится 7 декабря в 18:00 накануне праздника Непорочного Зачатия, который открывает рождественский сезон. Бумажные дьяволы и пиньяты сжигают в знак очищения и победы добра над злом.

Представитель организационного комитета объяснил, что ежегодно выбирают персонажа, который привлекает больше всего внимания, и на этот раз им стал именно Трамп. Его назвали "малым тираном США", который нанес вред не только Штатам, но и латиноамериканцам, в частности гватемальцам.

Голова чучела с характерными блондинистыми волосами была помещена в руку большого чудовища и подожжена. Один из участников фестиваля, Альдагир Гонсалес, в комментарии Global News отметил, что поджог символизирует победу добра над злом и избавление от всего плохого.

"Трамповская администрация США подвергалась критике за жесткую политику на границе, которая приводила к депортации гватемальцев, включая детей. В сентябре этого года ICE пыталась выдворить даже детей, которые приехали в США без родителей и находились в приютах или под опекой. Власти объясняли это стремлением объединить детей с родителями в стране происхождения", – говорится в статье.

В то же время судебные документы свидетельствуют о панических побегах детей и стрессовых ситуациях, приводивших к рвоте. Представители Министерства внутренней безопасности США настаивали, что семьи не разделяют, и что депортированные родители должны выбрать: выехать с детьми или передать их опекуну в США. Однако семьи и правозащитники считают это невозможным выбором, который часто разрывает семьи, заставляя взрослых оставлять детей в США ради их безопасности и лучшей жизни.

Миграционная политика Трампа

Напомним, в ноябре стало известно о десятках украинцев, которых хотят депортировать из США в рамках большой кампании по выселению мигрантов, которую проводит администрация Дональда Трампа.

The Washington Post со ссылкой на судебные документы Министерства юстиции США, рассказало, что американское правительство планирует депортировать в Украину 41-летнего Романа Суровцева. Его адвокаты заявили, что Иммиграционная и таможенная служба США, вероятно, попытаются выгнать "значительное количество" граждан Украины. Но уже известно о других украинцах, которых задержали и предупредили, что их вывезут "военными рейсами" в Украину или Польшу.

