При этом более половины европейцев сомневаются, что континент готов к затяжному конфликту с точки зрения военной мощи.

Среди населения Европы уменьшилась поддержка роста расходов на оборону, несмотря на усиление российских провокаций. Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на результаты социологического опроса Polling Europe.

Согласно опросу, проведенному 17–19 сентября, почти через неделю после того, как 19 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши, из более чем 5400 опрошенных респондентов две трети (67%) заявили, что выступают за увеличение оборонных инвестиций. Это на 7% меньше, чем 74% в апреле 2024 года.

При этом данные показывают большую разницу во взглядах населения в разных регионах. Так, увеличение оборонных бюджетов поддерживают 59% респондентов в Южной Европе, по сравнению с 76% в Центральной и Восточной Европе и 73% в Северной Европе.

При этом в Южной Европе разброс по странам в некоторых случаях очень высок. Так, в Италии 48% респондентов поддерживают увеличение оборонных расходов, в то время как в Испании их доля составляет 68%.

А в Польше 86% респондентов решительно поддержали увеличение расходов. Как отмечает Euractiv, это неудивительно, учитывая ее общую границу с Россией

В целом, более половины европейцев (52%) не убеждены, что континент в военном отношении готов к длительному военному конфликту с третьей страной. 26% ответили, что Европа "немного" готова, в то время как столько же убеждены, что Европа "совсем не готова".

Девять процентов затруднились ответить на вопрос, а 10% с оптимизмом оценили уровень готовности. При этом 29% считают Европу "частично" готовой к такому конфликту.

В целом, северная (43%) и центральная Европа (46%) настроены более оптимистично, чем южная (35%). Испания вновь выделяется среди своих соседей: здесь больше респондентов (47%) считают Европу готовой, чем неготовой (42%).

Россия усиливает провокации в Европе

Как отмечают аналитики ISW, Россия вступила в первую фазу подготовки для перехода к более высокому уровню войны с НАТО.

При это указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

При этом, как пишет колумнист Bloomberg Гэл Брэндс, сейчас к этим действиям присоединяется Китай, который осуществляет кибератаки и поддерживает совместные с Россией дезинформационные кампании.

