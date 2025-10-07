Кремль создаёт условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО.

Россия ускоряет фазу информационно-психологической подготовки — "Фазу 0" — своей кампании по подготовке к возможной будущей войне с НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, аналитики отмечают, что 6 октября Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания планирует организовать нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

"Заявление СВР от 6 октября следует за аналогичными ложными заявлениями СВР в отношении европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели СВР стала чаще делать подобные заявления, что свидетельствует о новой схеме согласованных действий", - пишут аналитики.

Они подчеркивают, что Россия, по всей видимости, ведет подготовку в рамках фазы создания физических и психологических условий для военных непредвиденных обстоятельств. При этом с осени 2025 года российские атаки значительно увеличились – наиболее заметным признаком стали вторжения беспилотников в воздушное пространство НАТО:

"Эта модель организованной деятельности предполагает, что Россия вступила в первую фазу подготовки — "Фазу 0" — для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, в котором Россия в настоящее время участвует, например, к будущей войне НАТО-Россия".

В тоже время ISW в настоящее время не оценивает, решил ли Кремль участвовать в более агрессивной войне или в какие сроки может это сделать.

"Россия реализует долгосрочные планы, которые, по оценке ISW, могут быть частью подготовки к войне между НАТО и Россией в будущем, такие как реструктуризация российских военных округов на западной границе и наращивание военных баз на границе с Финляндией. ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к неизбежному конфликту с НАТО в настоящее время", - отмечают они.

Главные цели России

При это указывается, что такими провокациями Россия стремится посеять страх среди европейского населения и подорвать решимость НАТО. А широкий спектр типов и мест атак призван создать ощущение того, что угроза насилия распространяется по всей Европе.

"Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы добиться уступок в своей войне против Украины и возможной будущей войне с НАТО… Россия также пытается подтолкнуть Европу к сокращению или прекращению её текущих усилий по укреплению своей обороны из опасения, что эти усилия спровоцируют российские нападения… Кремль создаёт условия для оправдания и мобилизации общественной поддержки любой возможной будущей российской агрессии против НАТО", - подчеркивают аналитики.

Война России и НАТО

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон призвал британцев "отойти от мирного мышления" и начать уже готовиться к большому конфликту. Готовиться в частности на бытовом уровне, например, запастись свечами.

А еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в Кремле обсуждают сценарий возможного вторжения РФ в страны НАТО, западные разведки имеют доказательства этого.

