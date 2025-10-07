Китай вступил в гибридную войну России против Европы, - колумнист Bloomberg

Россия и Китай усиливают кампанию дезинформации, кибератак и военных провокаций в Европе, повышая риски для безопасности континента.

Гибридная война России против Европы расширяется: постоянные полеты дронов нарушают воздушное движение, самолеты РФ пересекают воздушное пространство Эстонии, а агенты Москвы пытались повлиять на выборы в Молдове. В августе Россия якобы глушила навигационные системы самолета президента Европейского Совета Урсулы фон дер Ляйен, пишет колумнист Bloomberg, заслуженный профессор в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Гэл Брэндс.

Кампания включает саботаж подводных кабелей, провокации на Балканах и слежку за критически важными линиями связи в Атлантике. Цель Кремля - ослабить восточную половину НАТО, запугать Европу и разделить ее от США.

Сейчас к этим действиям присоединяется Китай, который осуществляет кибератаки и поддерживает совместные с Россией дезинформационные кампании. Пекин также укрепляет влияние в юго-восточной Европе, создавая так называемый "шелковый занавес", который может разделить регион.

Видео дня

Европейские страны уже реагируют: Дания называет ситуацию "самой опасной со времен Второй мировой", а Франция проводит спецоперации против российских кораблей, запускающих дроны. Многие министерства обороны обеспокоены, что гибридная война может перерасти в открытый конфликт, хотя пока прямое вторжение маловероятно из-за втянутости российской армии в Украину.

Брэндс отмечает, что кампания Кремля и Пекина повышает необходимость перевооружения Европы и поддержки Украины, чтобы сохранить безопасность континента и трансатлантическое единство.

Гибридная война России против Европы

В Европе участились появления таинственных дронов и воздушные инциденты с участием российской авиации. В частности, 3 октября вечером аэропорт Мюнхена закрывали из-за угрозы дронов. Семнадцать вылетов были отменены, а 15 прибывающих рейсов были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Несколько человек сообщили о том, что видели дрон возле аэропорта. Позже их также заметили над территорией аэропорта.

Одновременно неизвестные дроны впервые кружили над базой Бундесвера в городе Эрдинг, где испытываются беспилотники следующего поколения.

На фоне этих новостей страны НАТО направляют свои увеличенные военные бюджеты на модернизацию и расширение танкового парка, хотя война в Украине уже привела к значительному снижению роли бронированной техники.

Бывший генсек НАТО Джордж Робертсон призвал британцев "отойти от мирного мышления" и начать уже готовиться к большому конфликту. Готовиться в том числе на бытовом уровне, например, запастись свечами.

Вас также могут заинтересовать новости: