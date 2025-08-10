Бывший муж Анны Тринчер начал встречаться с известной моделью.

Экс-супруг популярной украинской певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин показался в компании новой девушки. Его избранницей оказалась украинская модель Алина Муронец. Ранее она встречалась с певцом OSTROVSKYI.

Новосозданная пара ранее намекала на свои отношения совместными фотографиями, а только сейчас официально подтвердила связь.

"Я отпустил отношения! Принял то, что буду всю жизнь один! И в момент, когда принял, появилась она. Появился человек, который прошел то же, что прошел и я. Человек, у которого почти те же страхи, что и у меня. Я не хотел рассказывать, но не могу. Хочется кричать на весь мир. И вам может показаться, что я влюбился во внешность, но... Знали бы вы, что у этого человека внутри. Каждый день она учит меня любить себя, любить жизнь и быть собой... Каждый день она напоминает мне о том, кем я являюсь", - прокомментировал блогер в своем Instagram.

Александр и Алина посетили вместе концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который состоялся в Варшаве. Совместные фото с него они опубликовали в Instagram и нарвались на хейт. Все из-за русскоязычных треков певца, которые Волошин громко подпевал на видео в stories.

"Имея большую аудиторию и начиная свой путь именно в Украине, ты идешь на концерт исполнителя страны-агрессора, которая сегодня убивает наших людей и еще и выставляешь это в Instagram. Это выглядит, как пренебрежение к тем, кто погибает, и откровенно говоря, отталкивает многих", - написали блогеру подписчики.

Волошин в ответ оправдался, что Макс Корж озвучивал свою позицию против войны в Украине, в том числе и во время последнего выступления в Польше.

"Я свою позицию озвучил. Я не осуждаю никого, кто не причиняет зла другим людям, а тем более тех, кто противостоит этому злу. А люди, которые распространяют ненависть к людям, которые борются со злом - становятся в один ряд со злом", - подчеркнул Волошин.

Напомним, что год назад Александр Волошин сбежал из Украины и сообщил, что не планирует возвращаться обратно.

