Мир никак не может решиться на настоящее энергетическое разоружение РФ, полагает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Сейчас в мире завершилась, к сожалению, без серьезных решений, дискуссия насчет ограничения экспортной цены российской нефти, об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

"Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизации энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция", - заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что это только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

"Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть - 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности, Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, эти деньги пойдут и на дальнейшую дестабилизацию как раз тех стран, которые пытаются сейчас избежать серьезных решений.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в российском Приморске нефть отгружали по $48 за баррель.

Ограничения цен на нефть из РФ - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов за баррель.

Как указано в официальном заявлении на сайте Европейской совета, уровень ограничения был установлен в тесном сотрудничестве с Price Cap Coalition, он начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

Решением, в частности, предусмотрен переходный период длительностью в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из России, приобретенную и загруженную до 5 декабря 2022 года и разгруженную в порту назначения до 19 декабря.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут обнародованы в Официальном журнале ЕС.

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