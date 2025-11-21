Истребитель HAL Tejas упал во время демонстрационного полета на авиасалоне в Дубае.

На международном авиашоу в Дубае произошла смертельная авария: индийский истребитель HAL Tejas разбился во время демонстрационного полета, в результате чего погиб пилот.

Как сообщает Sky News, инцидент произошел около 14:10 по местному времени на территории международного аэропорта Аль-Мактум.

Зрители авиасалона стали свидетелями того, как истребитель внезапно потерял управление и ушел в стремительное пике. На видео с места происшествия видно густой черный дым, поднимавшийся после удара самолета о землю.

Позже Воздушные силы Индии подтвердили смерть пилота и выразили соболезнования его семье."

IAF глубоко сожалеет о потере жизни и твердо стоит на стороне семьи погибшего в это скорбное время", - говорится в официальном заявлении.

Также объявлено о создании специального суда для установления причин аварии.

Был ли технический сбой?

Пилот Tejas несколько раз пролетал над местом проведения шоу перед катастрофой. Накануне Бюро пресс-информации Индии опровергло слухи в соцсетях об утечке масла из истребителя во время демонстрации, назвав такие сообщения "ложными". Пока неизвестно, идет ли речь о том самом борту, который разбился.

Что предшествовало

Это не первая авария с участием истребителя Tejas. В прошлом году один из самолетов разбился в штате Раджастан, но тогда пилот успел катапультироваться и выжил. Расследование обстоятельств трагедии в Дубае продолжается.

