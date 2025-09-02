Ожидается, что подобные случаи гибридной войны будут происходит и в дальнейшем.

Болгарские власти заявили, что подозревают Россию в глушении системы GPS самолета, на котором летела президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что является попыткой запугивания или даже угрозой.

Однако время предполагаемого вмешательства выглядит любопытно, пишет Sky News. Это произошло в тот момент, когда ЕС готовит свой 19-й пакет санкций против России, а европейские лидеры обсуждают, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине, одновременно пытаясь убедить США занять более жесткую позицию.

Кроме того, это случилось во время четырехдневного тура главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по государствам-членам ЕС, которые граничат с Россией или находятся рядом с ней. По словам ее пресс-секретаря, она "воочию видела повседневные вызовы и угрозы со стороны России и ее прокси".

Эти угрозы являются частью гибридной войны, о которой с момента вторжения России в Украину в 2022 году неоднократно предупреждали европейские лидеры, генералы и генеральный секретарь НАТО. К гибридным атакам, в которых они обвиняют Москву, относятся кибератаки и предполагаемые попытки шпионажа за базами НАТО.

По словам экспертов, такие "атаки" продолжаются и, вероятно, будут нарастать по мере того, как ЕС усиливает давление на Москву. Недавно было зафиксировано несколько неопознанных дронов, следивших за перемещением войск стран-членов НАТО при их проезде через Восточную Германию и землю Тюрингия к восточному фронту для доставки боеприпасов в Украину.

Это могло быть частью разведывательной операции России, поскольку внимание уделялось именно перемещению войск НАТО, пишет СМИ.

Что еще известно об инциденте с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Ранее УНИАН сообщал про реакцию Кремля на произошедшее над Болгарией. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвинения России заявив, что эта информация "неверна".

Кроме того, в Брюсселе раскрыли подробности инцидента. "Мы, конечно, осознаем и в определенной степени привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярными компонентами враждебного поведения России", - рассказала заместитель главного представителя Еврокомиссии Арианна Подеста. Однако также говорится и о том, что подобное лишь усиливает решимость ЕС наращивать свои оборонные возможности.

